Κυριάκος Μητσοτάκης: Το βίντεο με… ΑΙ για τα 10 χρόνια στην ηγεσία της ΝΔ – «Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα»

Σύνοψη από το

  • Με ένα video ΑΙ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ.
  • Το βίντεο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στην πανδημία και το gov.gr, καθώς και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.
  • Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει την ανάρτηση με το μήνυμα: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας… Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης

Με ένα video ΑΙ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναδρομή σε σημαντικές στιγμές των 10 ετών που ηγείται της ΝΔ. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη διαχείριση της κρίσης στον Έβρο, στη διαχείριση της πανδημίας και το gov.gr, στη συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης τον Ιούλιο του 2020, στην υπογραφή της αμυντικής συμφωνίας με την Γαλλία, στην αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ και την ιστορική του ομιλία στο Κογκρέσο, στις διπλές εκλογές του 2023, στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, στη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, στην έναρξη της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης και στις ενεργειακές συμφωνίες που υπογράφηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

Ο κ. Μητσοτάκης συνοδεύει το βίντεο με την εξής ανάρτηση: «Σήμερα συμπληρώνονται 10 χρόνια από την εκλογή μου στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο υπερήφανος που ηγούμαι της μεγαλύτερης παράταξης της πατρίδας μας. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη. Μαζί συνεχίζουμε με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα».

