Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος στο πλαίσιο των εργασιών για το FlyOver – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κατεδαφίζεται σήμερα Σάββατο 10 και αύριο Κυριακή 11 Ιανουαρίου η γέφυρα Πανοράματος στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των εργασιών για το FlyOver.

Ήδη από την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου στις 23:00 εφαρμόστηκε 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στην περιοχή του Ανισόπεδου Κόμβου Κ11 (Πυλαίας), εξαιτίας των εργασιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

-Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Καβάλα/Κατερίνη θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω των οδών Πρασακάκη, Τζ. Κένεντυ και Ελαιώνων, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

-Τα οχήματα που κινούνται στον κλάδο κατεύθυνσης προς Χαλκιδική/Αεροδρόμιο θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Η κίνηση των οχημάτων θα αποκαθίσταται διαμέσω του κέντρου της πόλης.

-Συνίσταται, και δη στους οδηγούς των βαρέων οχημάτων, η χρήση του οδικού άξονα Μοναστηρίου-Εγνατία- Καραμανλή για τις μετακινήσεις τους.

Το Σάββατο 10/01/2026 και ώρα 06:00 θα εφαρμοσθεί επιπροσθέτως αποκλεισμός κυκλοφορίας των οχημάτων και στις δύο κατευθύνσεις της αερογέφυρας Πυλαίας-Πανοράματος μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά.

Η κίνηση των οχημάτων αποκαθίσταται εκτελώντας την παράκαμψη διαμέσου των οδών Ανοίξεως, Αμπελώνων, Πρασακάκη, Δελφών και Εγνατίας, η οποία εξυπηρετεί και τις δύο κατευθύνσεις, ακολουθώντας την τοποθετημένη σήμανση.

Ειδικότερα, παρακαλούνται οι κάτοικοι:

του Πανοράματος και της περιοχής του Ν.751, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις τους:
-από και προς την Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών την οδό Θέρμης- Πανοράματος (Απ.Κουγιάμη).

– από και προς τα δυτικά της πόλης (Καβάλα/Κατερίνη) τις Λεωφ. Κομνηνών & Παπανικολάου.

2. της Πυλαίας, να επιλέγουν για τις μετακινήσεις την παράκαμψη δια μέσω των οδών Βούλγαρη και Παπαναστασίου/Αλλατίνη.

«Παρακαλούνται οι οδηγοί να ακολουθούν την τοποθετημένη σήμανση για να εκτελούν τις προτεινόμενες παρακάμψεις, να τηρούν τα όρια ταχύτητας και να ακολουθούν τις υποδείξεις των οργάνων της Τροχαίας. Ευχαριστούμε για την κατανόηση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Δείτε βίντεο:

12:11 , Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026

