Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό: Στο επίκεντρο οι τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις

  • Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.
  • Αναμένεται η ανανέωση της θητείας του αρχηγού ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Προς ανανέωση οδεύουν επίσης οι θητείες των αρχηγών της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
  • Στο ΚΥΣΕΑ συζητείται επίσης η ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, με αιχμή την «Ασπίδα του Αχιλλέα». Πρόκειται για τη νέα αντιαεροπορική ομπρέλα που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια της Ελλάδας.
Enikos Newsroom

πολιτική

Μέγαρο Μαξίμου

Στο Μέγαρο Μαξίμου συνεδριάζει το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας (ΚΥΣΕΑ), υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, με βασικό αντικείμενο τις τακτικές κρίσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, αναμένεται να ανανεωθεί για ακόμη έναν χρόνο η θητεία του αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καθώς και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού. Προς ανανέωση οδεύουν και οι θητείες του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να αποτυπωθούν επίσημα στην ανακοίνωση που θα εκδοθεί μετά το πέρας της συνεδρίασης.

Παράλληλα, στο ΚΥΣΕΑ συζητείται η περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της χώρας, με αιχμή την αποκαλούμενη «Ασπίδα του Αχιλλέα», δηλαδή τη νέα αντιαεροπορική ομπρέλα που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει σημαντικά την ασφάλεια και την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το μεγαλύτερο μέρος των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ολοκληρωθεί, με σημαντική συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

 

 

 

