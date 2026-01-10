Ρόδος: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε παραλία

Μπροστά σε ένα σοκαριστικό θέαμα βρέθηκε ένας πολίτης στο νησί της Ρόδου, καθώς κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην παραλία του Φαληρακίου, εντόπισε μια ανθρώπινη σορό. Το περιστατικό σήμανε άμεσα συναγερμό στις τοπικές αρχές, κινητοποιώντας στελέχη του Λιμενικού, που έσπευσαν στο σημείο για να αποκλείσουν την περιοχή και να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της dimokratikis, το πτώμα βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την άμεση αναγνώριση των χαρακτηριστικών ή του φύλου του θανόντος από την πρώτη μακροσκοπική εξέταση. Ο ιδιώτης που ήρθε αντιμέτωπος με το μακάβριο εύρημα ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες ανέλαβαν τη διαχείριση του περιστατικού.

Η σορός πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου. Εκεί, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή από ιατροδικαστή, διαδικασία που θεωρείται «κλειδί» για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Οι αρχές ελπίζουν ότι μέσα από την ιατροδικαστική έκθεση θα προσδιοριστούν τα αίτια θανάτου, ο χρόνος που η σορός βρισκόταν στο νερό ή στην ακτή, καθώς και στοιχεία που θα οδηγήσουν στην ταυτοποίηση του θύματος, ενδεχομένως μέσω της μεθόδου DNA ή άλλων εργαστηριακών εξετάσεων.