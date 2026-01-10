Πειραιάς: Δεμένα πλοία και ακυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων – Δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου

Λιμάνι, Ραφήνα

Δεμένα παραμένουν το πρωί του Σαββάτου αρκετά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά, παρά το γεγονός ότι δεν έχει τεθεί σε ισχύ γενικό απαγορευτικό απόπλου. Ωστόσο, ορισμένες ακτοπλοϊκές εταιρείες, με δική τους απόφαση, επέλεξαν να μην πραγματοποιήσουν τα προγραμματισμένα δρομολόγια, επικαλούμενες τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες των προηγούμενων ωρών.

Στο λιμάνι βρίσκονται αρκετοί ταξιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων συνοδεύονται από κατοικίδια και μεταφέρουν πολλές αποσκευές, προσπαθώντας να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν σχετικά με τις εναλλακτικές επιλογές και τα επόμενα διαθέσιμα δρομολόγια, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Να σημειωθεί ότι λόγω των ισχυρών ανέμων δεν κατάφεραν να «δέσουν» στο λιμάνι της Μήλου τα πλοία Knossos και Festos Palace, που μεταφέρουν 1.641 επιβάτες, οι οποίοι και αναμένουν άλλο δρομολόγιο για να φτάσουν στον προορισμό τους, με άγνωστο το πότε και το πώς.

Το Knossos Palace εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και το Festos Palace είχε αποπλεύσει από το Ηράκλειο κατευθυνόμενο προς Μήλο και Πειραιά.

