Χώρισε με την σύντροφό του επειδή ανακάλυψε πως έχει παιδιά – «Μου είπε πως το κράτησε κρυφό γιατί δεν ήθελε να με τρομάξει»

Όλοι περιμένουμε έναν βαθμό ειλικρίνειας από το άτομο με το οποίο ξεκινάμε μία νέα ερωτική σχέση, αλλά αν ανακάλυπτες ότι ο σύντροφός σου είπε ψέματα για το ότι έχει παιδιά, θα μπορούσε αυτό να είναι λόγος χωρισμού;

Ένας 19χρονος έβγαινε με μια κοπέλα της ίδιας ηλικίας, τη Σαμάνθα. Γνωρίστηκαν σ’ ένα πάρτι, μέσω της ξαδέλφης του. Ερωτεύτηκαν πολύ ο ένας τον άλλον. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί πως, ούτε η Σαμάνθα, ούτε η ξαδέλφη του νεαρού, είπαν κουβέντα για τα παιδιά της.

Η Σαμάνθα δεν το αποκάλυψε ούτε στο πρώτο τους ραντεβού, ούτε για τους δύο μήνες που ήταν ζευγάρι. Τώρα, αν η Σαμάνθα ή κάποιος άλλος είχε αναφέρει τα παιδιά, ο άνδρας θα είχε φύγει από το πάρτι και δεν θα επιδίωκε δεσμό μαζί της.

«Δεν μισώ τα παιδιά»

Ο ίδιος εξομολογείται: «Μην παρεξηγηθώ, δεν μισώ τα παιδιά! Έχω ανίψια που τα λατρεύω. Ξέρω ότι στο μέλλον θα αποκτήσω παιδιά, αλλά αυτή τη στιγμή, είναι κάτι που δεν θέλω», εξήγησε.

«Πώς ανακάλυψα ότι είχε παιδιά; Ήταν να δουλέψω, αλλά ένας τύπος από τη δουλειά μου ζήτησε να του αλλάξω βάρδια και τελικά κατέληξα στο εμπορικό κέντρο. Εκείνη ήταν με τα παιδιά της.»

«Όταν με είδε, την έπιασε πανικός. Δεν μου πέρασε καν από το μυαλό ότι τα παιδιά ήταν δικά της. Ειλικρινά, νόμιζα ότι πρόσεχε τα παιδιά κάποιου άλλου, μέχρι που το μικρό της άρχισε να κλαίει και να φωνάζει τη σύντροφό μου να το πάρει. Τότε κατάλαβα ότι ήταν η μητέρα τους.»

Δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του, οπότε έφυγε. Η Σαμάνθα τον έπαιρνε τηλέφωνο και του έστειλε μηνύματα, αλλά εκείνος δεν απάντησε και δεν σήκωσε το τηλέφωνο. Τελικά, της ζήτησε να του εξηγήσει γιατί κρατούσε τα παιδιά της κρυφά από αυτόν.

«Μου είπε ότι δεν ήθελε να με χάσει»

Εκείνη ξέσπασε σε κλάματα στο τηλέφωνο και του είπε ότι της άρεσε τόσο πολύ που φοβόταν πως τα παιδιά της θα τον απομάκρυναν, πριν προσθέσει ότι σκόπευε να του το πει κάποια μέρα.

Η Σαμάνθα του εξήγησε ότι ο πατέρας των παιδιών της τους είχε εγκαταλείψει και εκείνος της είπε ότι λυπόταν που το άκουσε, πριν της πει ότι τελικά δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν τη σχέση τους.

Η Σαμάνθα έκλαιγε ακόμα πιο πολύ και ήθελε να μάθει αν την άφηνε εξαιτίας των παιδιών. Εκείνος δεν την κορόιδεψε. Της ευχήθηκε να είναι καλά και μετά έκλεισε το τηλέφωνο και την μπλόκαρε, ώστε να μην μπορεί να τον βρει.

«Με κάνουν ν’ αμφιβάλλω»

Η ξαδέρφη του εμφανίστηκε τότε στο σπίτι του, εκνευρισμένη μαζί του για όσα είχε κάνει. Του είπε ότι είναι απαίσιος που χώρισε με τη Σαμάνθα μόνο και μόνο λόγω των παιδιών.

«Δεν μπορούσα να πω λέξη, φώναζε πολύ και της έκλεισα την πόρτα στο πρόσωπο. Όταν άρχισε να χτυπάει την πόρτα, την απείλησα ότι θα καλέσω την αστυνομία και τελικά έφυγε», συνέχισε εκείνος.

«Αποκάλυψε στην οικογένεια τι έκανα και έγραψε για την ιστορία και στα social media, και τώρα μου επιτίθενται οι συγγενείς και άλλοι διαδικτυακά. Όλο αυτό με κάνει να αμφιβάλλω για όσα έκανα.»