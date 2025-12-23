Ανακάλυψε την απιστία της συζύγου του με τον πρώην της και ζήτησε διαζύγιο – «Δεν σκοπεύω να την βοηθήσω οικονομικά»

Ο γάμος υποτίθεται ότι είναι μια συνεργασία, αλλά αυτή η ιδέα καταρρέει γρήγορα όταν ο ένας επιλέξει την απιστία. Ο άνδρας της ιστορίας περιγράφει ότι η σύζυγός του τον απάτησε.

Τώρα που τον απάτησε και ο γάμος τελείωσε, η πλευρά της οικογένειάς της εξοργίζεται επειδή δεν σπεύδει να τη σώσει με το πορτοφόλι του. Αλλά, αλήθεια, πόσα χρωστάει κανείς σε κάποιον που κατέστρεψε τον γάμο του με απιστία;

Πριν από τον γάμο αυτού του άνδρα, τα πεθερικά του τον ενημέρωσαν ότι είχαν μαζέψει με κόπο τα χρήματά τους για να δώσουν στη γυναίκα του μια προκαταβολή για να αγοράσει ένα σπίτι, και του είπαν ξεκάθαρα ότι εκείνος δεν θα ήταν στο συμβόλαιο ούτε τίποτα παρόμοιο.

Τα πεθερικά του βοήθησαν τη γυναίκα του να αγοράσει αυτό το σπίτι ως γαμήλιο δώρο μόνο για εκείνη, και όχι για αυτόν.

Στη συνέχεια του είπαν ότι έπρεπε να υπογράψει αυτό το παράλογο προγαμιαίο συμβόλαιο, με το οποίο συμφώνησε, αφού προσέλαβε τον δικό του δικηγόρο για να έχει τις δικές του προστασίες.

«Μετά τον γάμο, συνέβαλα στα έξοδα του σπιτιού μας 50/50. Τόκος στεγαστικού και όλα. Ήταν λίγο περισσότερα από όσα πλήρωνα για ενοίκιο και λογαριασμούς, αλλά σκεφτόμουν ότι χτίζαμε ένα κοινό μέλλον», εξήγησε.

“Ήξερα πως έχουμε τελειώσει”

«Κερδίζω καλά ως συγκολλητής και δεν κατέχω πολλά πράγματα. Έχω ένα φορτηγό, μια μάσκα συγκόλλησης, ένα λάπτοπ και μερικά ρούχα. Πριν γνωρίσω τη γυναίκα μου, έμενα σε Airbnbs και σε all-inclusive θέρετρα».

«Δουλεύω τέσσερις εβδομάδες συνεχόμενα και παίρνω δύο εβδομάδες ρεπό. Δεν είχε νόημα να νοικιάζω ένα σπίτι που θα έμενε άδειο για μήνες ολόκληρους.»

Τώρα, είχε δώσει στη γυναίκα του χρήματα για να αγοράσει έπιπλα και να ανακαινίσει το σπίτι.

Μια φορά, τη βοήθησε να πάρει έναν ακριβό καναπέ, δίνοντάς της τα μισά χρήματα, αλλά εκείνη πλήρωσε όλο το ποσό με την πιστωτική της κάρτα για να πάρει πίσω πόντους.

Δυστυχώς, ανακάλυψε ότι η γυναίκα του τον απατάει με τον πρώην της ενώ εκείνος λείπει για δουλειά. Δεν είναι τύπος που συγχωρά ούτε που κυνηγάει μια γυναίκα που δεν είναι πιστή, οπότε ήξερε ότι ήταν τελειωμένος μαζί της.

Μετά το τελευταίο του επαγγελματικό ταξίδι, γύρισε σπίτι και βρήκε ένα Airbnb αντί για το σπίτι που έχει η γυναίκα του. Τότε βρήκε δικηγόρο και κατέθεσε αίτηση διαζυγίου.

Έπειτα, επέστρεψε στη δουλειά και δεν θα ξαναγυρίσει στην πόλη πριν την Πρωτοχρονιά, οπότε το σχέδιό του είναι να μείνει σε ένα all-inclusive θέρετρο, όπως έκανε παλιά.

Δεν έχει δώσει καθόλου χρήματα στη γυναίκα του για τα έξοδα του σπιτιού ή το στεγαστικό από τότε που ανακάλυψε την απιστία της.

«Το πρόβλημα είναι ότι δεν χρησιμοποίησε τα χρήματα που της έδωσα για να μειώσει το στεγαστικό ή να πληρώσει την πιστωτική της. Τα σπατάλησε σε άλλα πράγματα. Οπότε τώρα είναι σε δύσκολη θέση», είπε.

«Με τα λεφτά μου έκανε αυτή τη ζωή. Με το που απλώς έφυγα και δεν ασχολήθηκα, είναι κάπως… σε δύσκολη θέση. Αλλά για μένα δεν υπάρχει τίποτα πια εκεί. Ούτε καν έχουμε σκύλο όπως ήθελα, γιατί εκείνη θα έπρεπε να τον φροντίζει ενώ εγώ λείπω.»

“Δεν είμαι σίγουρος αν είχα δίκιο”

«Οπότε, όλα όσα άφησα πίσω ήταν ένα κοστούμι που πήρα μόνο για το γάμο μας, μερικά ρούχα γυμναστηρίου και τα παπούτσια μου για το γάμο, πάλι. Εκείνη, η οικογένειά της και οι φίλοι της με πιέζουν να τη βοηθήσω κατά τη διάρκεια του διαζυγίου μας. Δεν έχω καμία υποχρέωση να το κάνω, και μετά το διαζύγιο ακόμα λιγότερο.»

Μπορεί άνετα να ζήσει με ένα σακίδιο και μια βαλίτσα, και δεν έχει μεγάλα έξοδα πέρα από το πάρκινγκ για το φορτηγό του και τη διαμονή του όταν είναι σπίτι από τη δουλειά.

Η μητέρα του είναι με το μέρος της γυναίκας του, όχι με το δικό του, και πιστεύει ότι τον βάζει σε δύσκολη θέση ενώ του επιβάλλει σκληρή τιμωρία.

Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί η μητέρα του κάνει κάτι τέτοιο, ειδικά αφού η ίδια είχε περάσει το δικό της τοξικό διαζύγιο.

Παρ’ όλα αυτά, μένει να αναρωτιέται αν είναι κακός επειδή δεν θέλει να βοηθήσει τη γυναίκα του να πληρώσει τους λογαριασμούς της.