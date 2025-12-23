Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων: Πότε θα κάνει πρεμιέρα – Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη λειτουργία του

Δεν αποκλείεται ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων να τεθεί τελικά σε εφαρμογή το επόμενο έτος, ύστερα από πολλές αναβολές που έχουν υπάρξει από τον νόμο του 2020.

Της Κατερίνας Φεσσά

«Είμαστε κοντά στο να υλοποιηθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, ενδεχομένως αυτό να γίνει τις αρχές του 2026» όπως αναφέρει ο Εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος μιλώντας στο enikonomia.gr.

Και διευκρινίζει πως σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, το πλαίσιο της λειτουργίας του Φορέα δεν θα αλλάξει και θα ισχύσουν αυτά που έχουν γνωστοποιηθεί.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr λοιπόν δημοσιεύει έναν χρηστικό οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων. Αναλυτικά:

Α. Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Πώς θα λειτουργεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων

Θα είναι ένας ιδιωτικός Φορέας ο οποίος θα αγοράζει κάποια συγκεκριμένα σπίτια ευάλωτων δανειοληπτών με έκπτωση 30% επί της εμπορικής αξίας αυτών. Οι ευάλωτοι αυτοί θα είναι εκείνοι που θα πτωχεύουν ή που θα βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Μελλοντικά ο ευάλωτος δανειολήπτης θα επωφεληθεί από την έκπτωση αυτή διότι θα μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναγοράς του ακινήτου στο 70% της εμπορικής αξίας του σπιτιού κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος του.

Ο ευάλωτος δανειολήπτης θα πληρώνει- κατά τον πρώτο χρόνο ένταξης στον Φορέα- ένα μίσθωμα του οποίου το ποσό θα καθορίζεται βάσει ενός μαθηματικού τύπου που θα «μετράει» μεταξύ άλλων:

-την εμπορική αξία του ακινήτου,

-το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου

Και μετά το ποσό του μισθώματος θα αναθεωρείται σε ετήσια βάση.

Πώς θα μπορεί ο ευάλωτος δανειολήπτης να επαναγοράσει το ακίνητο του

Ο ευάλωτος δανειολήπτης θα μπορεί να προχωρήσει στην επαναγορά του ακινήτου του πριν τα 12 έτη χωρίς να έχει κάποια επιβάρυνση.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε πως ο οφειλέτης υποχρεούνταν να καταβάλει τα μισθώματα των 12 ετών εάν ασκούσε το δικαίωμα επαναγοράς νωρίτερα από το διάστημα προβλεπόταν- για παράδειγμα στα 10 έτη-ωστόσο αυτό μετέπειτα καταργήθηκε.

Τι πρέπει να κάνουν οι ευάλωτοι που υποβάλλουν αίτημα υπαγωγής στον Φορέα

Θα πρέπει να συναινέσουν στο να διενεργήσει αυτοψία ο μηχανικός στο σπίτι τους προκειμένου να γίνει ο ακριβής προσδιορισμός της αποτίμησης του οικήματος αλλά και της κατάστασης στην οποία αυτό βρίσκεται.

Σε ποιες περιπτώσεις ο Φορέας δεν κάνει αποδεκτό το αίτημα για την απόκτηση της κύριας κατοικίας του ευάλωτου οφειλέτη

Όταν τα στοιχεία της έκθεση αυτοψίας του μηχανικού δείχνουν πως:

Υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις στη συγκεκριμένη κύρια κατοικία, οι οποίες απαγορεύουν τη μεταβίβαση και δεν μπορούν να τακτοποιηθούν.

Ή για να τακτοποιηθούν τα παραπάνω θα πρέπει οι δανειολήπτες στο να συναινέσουν σε συγκυρίες εξ αδιαιρέτου σε οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία.

Ποια θα είναι τα θετικά στοιχεία του Φορέα και ποια τα αρνητικά

Το θετικό στοιχείο θα είναι πως ο ευάλωτος δανειολήπτης που θα υπαχθεί στον Φορέα θα προστατεύσει την χρήση της κατοικίας του από πλειστηριασμό. Δηλαδή θα μπορεί να κρατήσει το σπίτι του ως χρήση.

Το αρνητικό στοιχείο θα είναι πως μόλις υπαχθεί ο δανειολήπτης στον Φορέα, ο τελευταίος θα διακρατά τους τίτλους του σπιτιού του πρώτου. Δηλαδή ο οφειλέτης θα καταβάλει κάποιο ενοίκιο για το σπίτι του.

Β. Τι ισχύει σήμερα

Με ποια κριτήρια χαρακτηρίζεται σήμερα ένας δανειολήπτης ευάλωτος

Εάν έχει εισόδημα έως 7.000 ευρώ το έτος δηλωμένο φορολογικό είτε τεκμαρτό είτε πραγματικό και όποιο είναι μεγαλύτερο από αυτά τα δύο πιάνεται ως βάση υπολογισμού.

έως 7.000 ευρώ το έτος δηλωμένο φορολογικό είτε τεκμαρτό είτε πραγματικό και όποιο είναι μεγαλύτερο από αυτά τα δύο πιάνεται ως βάση υπολογισμού. Εάν η αξία ολόκληρης της περιουσίας του (κύριας κατοικίας και άλλα σπίτια) είναι έως 120 .000 ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό μελών που έχει ένα νοικοκυριό.

Πώς λειτουργεί σήμερα το ενδιάμεσο πρόγραμμα για την προστασία κατοικίας ενός ευάλωτου οφειλέτη

Σήμερα ο ευάλωτος οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ενταχθεί σε ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα για την προστασία της κατοικίας του από πλειστηριασμό μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων.

Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ως εξής: