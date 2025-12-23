Συνταγή για ζουμερό φιλέτο μοσχαριού με βελούδινη σως μπεαρνέζ

Για ένα πιάτο που αποπνέει κομψότητα και σίγουρα θα εντυπωσιάσει σε κάθε τραπέζι, αυτό το ζουμερό φιλέτο μοσχαριού με βελούδινη σως μπεαρνέζ είναι η τέλεια επιλογή.

Το τρυφερό μοσχάρι, μαγειρεμένο στην τελειότητα, συνδυάζεται υπέροχα με την πλούσια και βουτυράτη σως μπεαρνέζ, δημιουργώντας έναν αρμονικό συνδυασμό γεύσεων που είναι απλώς πολυτελής.

Είτε γιορτάζετε μια ξεχωριστή περίσταση είτε απλώς απολαμβάνετε ένα γκουρμέ γεύμα, αυτή η συνταγή είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Η ιδανική συνταγή

Αυτή η συνταγή είναι ιδανική για όσους θέλουν να ετοιμάσουν ένα γεύμα που είναι τόσο εκλεπτυσμένο όσο και βαθιά ικανοποιητικό.

Τα φιλέτα μοσχαριού, γνωστά για την τρυφερότητά τους, συνδυάζονται με την κλασική γαλλική σως μπεαρνέζ, η οποία προσθέτει μια έκρηξη γεύσης με τον πλούτο της αρωματισμένο με εστραγκόν.

Παρά την γκουρμέ γοητεία του, αυτό το πιάτο είναι εκπληκτικά απλό στην παρασκευή, καθιστώντας το προσβάσιμο για μαγείρους όλων των επιπέδων.

Συστατικά

Για το φιλέτο μοσχαριού:

1,8 κιλό φιλέτο μοσχαριού

Αλάτι και πιπέρι κατά βούληση

Για την Εύκολη Σως Μπεαρνέζ:

4 κρόκους αυγών

1 κουτ. σούπας λευκό ξίδι

160 γρ. (2/3 φλιτζανιού) ανάλατο βούτυρο

10 γρ. (2 κουτ. σούπας) φρέσκο εστραγκόν, μόνο τα φύλλα, ψιλοκομμένο

Αλάτι κατά βούληση

Οδηγίες

Ετοιμάζουμε τα φιλέτα μοσχαριού

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200°C.

Αφήνουμε τα φιλέτα μοσχαριού να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, ώστε να μαγειρευτούν ομοιόμορφα.

Αφαιρούμε τυχόν περίσσιο λίπος από τα φιλέτα και δένουμε με σπάγκο κουζίνας για να ψηθούν ομοιόμορφα.

Αλατοπιπερώνουμε γενναιόδωρα από όλες τις πλευρές.

Ψήνουμε τα Φιλέτα

Ζεσταίνουμε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά.

Σοτάρουμε τα φιλέτα μοσχαριού από όλες τις πλευρές μέχρι να αποκτήσουν χρυσοκαφέ κρούστα.

Μεταφέρουμε τα σοταρισμένα φιλέτα στο φούρνο και ψήνουμε για 25 λεπτά για μέτρια ψημένα ή 30 λεπτά για καλοψημένα, ανάλογα με τις προτιμήσεις μας.

Μόλις ψηθούν, τα αφαιρούμε από το φούρνο και τα αφήνουμε να ξεκουραστούν για 10-15 λεπτά.

Αυτή η περίοδος ξεκούρασης επιτρέπει στους χυμούς να αναδιανεμηθούν, με αποτέλεσμα πιο τρυφερό και γευστικό κομμάτι.

Ετοιμάζουμε τη Σως Μπεαρνέζ

Σε μια μικρή κατσαρόλα, λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά μέχρι να αρχίσει να αφρίζει. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το βούτυρο να κρυώσει ελαφρά.

Προσεκτικά, διαχωρίζουμε το καθαρισμένο βούτυρο από τα στερεά γάλακτος.

Σε ένα μπλέντερ, συνδυάζουμε τους κρόκους αυγών με το λευκό ξίδι. Ανακατεύουμε μέχρι το μείγμα να γίνει ανοιχτόχρωμο και ελαφρώς πηχτό.

Με το μπλέντερ σε χαμηλή ταχύτητα, προσθέτουμε σταδιακά το καθαρισμένο βούτυρο σε σταθερή ροή μέχρι η σως να πήξει και να σχεδόν τριπλασιαστεί σε όγκο.

Προσθέτουμε το ψιλοκομμένο εστραγκόν και αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση.

Κρατάμε τη σως ζεστή μέχρι να σερβιριστεί.

Σερβίρισμα

Κόβουμε τα ξεκουρασμένα φιλέτα μοσχαριού σε χοντρά, ομοιόμορφα κομμάτια.

Σερβίρουμε κάθε κομμάτι με μια γενναιόδωρη κουταλιά ζεστής σως μπεαρνέζ.

Γαρνίρουμε με επιπλέον εστραγκόν αν το επιθυμούμε.

Απαραίτητος Εξοπλισμός Κουζίνας

Μεγάλο τηγάνι

Φούρνος-ασφαλές ταψί για ψήσιμο

Σπάγκος κουζίνας

Θερμόμετρο κρέατος (προαιρετικό, για έλεγχο ψησίματος)

Μπλέντερ

Κατσαρόλα

Εναλλακτικές και Παραλλαγές Συνταγής

Παραλλαγές με Βότανα

Αν το εστραγκόν δεν είναι το αγαπημένο σας, μπορείτε να πειραματιστείτε με άλλα βότανα όπως τσέρβιλ ή άνηθο για διαφορετικό προφίλ γεύσης στη σως.

Εναλλακτικά Κομμάτια Κρέατος

Παρόλο που το φιλέτο μοσχαριού είναι ο πρωταγωνιστής αυτού του πιάτου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ribeye ή sirloin ψητό αν προτιμάτε διαφορετικό κομμάτι κρέατος.

Συνδυασμοί Σως

Για μια αλλαγή, δοκιμάστε να σερβίρετε το μοσχάρι με μια μείωση κόκκινου κρασιού ή σως μανιταριών αντί για μπεαρνέζ.

Αποθήκευση

Αποθηκεύουμε τυχόν υπόλοιπα μοσχάρι σε αεροστεγές δοχείο στο ψυγείο για έως 3 ημέρες.

Η σως μπεαρνέζ τρώγεται καλύτερα φρέσκια, αλλά αν υπάρχουν υπόλοιπα, τα φυλάσσουμε σε σφραγισμένο δοχείο στο ψυγείο και τα ξαναζεσταίνουμε απαλά σε μπεν μαρί για να αποφευχθεί το κόψιμο.

Συνδυασμοί Φαγητού και Ποτού