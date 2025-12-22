Συνταγή για το χριστουγεννιάτικο ορεκτικό με τα περισσότερα αστέρια Michelin: Πατέ σολομού του Alain Ducasse

Φρυγανισμένο ψωμί και κρεμώδης σολομός, αλλά με τη συνταγή του Ducasse.

Ο Alain Ducasse, ένας από τους πιο διάσημους ζωντανούς Γάλλους σεφ, γεννήθηκε το 1956 σε οικογένεια αγροτών και από μικρός έδειξε αποφασιστικότητα να γίνει σεφ.

Ξεκίνησε ως μαθητευόμενος σε τοπικά εστιατόρια και, παρά την πρόωρη αποχώρησή του από τη σχολή ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, διακρίθηκε χάρη στην καθοδήγηση κορυφαίων σεφ όπως οι Michel Guérard και Roger Vergé, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της κουζίνας του: απλότητα, αυθεντικότητα και άριστη γεύση.

Μερικές συμβουλές για να αναδημιουργήσετε τα rillettes του για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές (ή οποιοδήποτε ορεκτικό με έντονη γεύση).

Υλικά για 4 άτομα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

400 γρ φιλέτο σολομού

50 cl ζωμό ψαριού

½ ματσάκι σχοινόπρασο

40 γρ ημί-αλατισμένο βούτυρο

4 κουταλιές της σούπας crème fraîche

1 κρεμώδες γιαούρτι

1 λεμόνι

4 πρέζες πιπέρι Espelette

Εκτέλεση