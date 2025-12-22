Συνταγή για το χριστουγεννιάτικο ορεκτικό με τα περισσότερα αστέρια Michelin: Πατέ σολομού του Alain Ducasse

Σύνοψη από το

  • Ανακαλύψτε τη συνταγή για το χριστουγεννιάτικο ορεκτικό με τα περισσότερα αστέρια Michelin: το πατέ σολομού του Alain Ducasse. Πρόκειται για φρυγανισμένο ψωμί και κρεμώδη σολομό, φτιαγμένο με την υπογραφή του διάσημου σεφ.
  • Ο Alain Ducasse, ένας από τους πιο διάσημους ζωντανούς Γάλλους σεφ, υιοθέτησε τις βασικές αρχές της κουζίνας του: απλότητα, αυθεντικότητα και άριστη γεύση.
  • Το άρθρο προσφέρει συμβουλές για να αναδημιουργήσετε τα rillettes του Ducasse, ένα ιδανικό ορεκτικό για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές.
Μαρίνα Σίσκου

Συνταγή για το χριστουγεννιάτικο ορεκτικό με τα περισσότερα αστέρια Michelin: Πατέ σολομού του Alain Ducasse. Φωτογραφία: Freepik

Φρυγανισμένο ψωμί και κρεμώδης σολομός, αλλά με τη συνταγή του Ducasse.

Ο Alain Ducasse, ένας από τους πιο διάσημους ζωντανούς Γάλλους σεφ, γεννήθηκε το 1956 σε οικογένεια αγροτών και από μικρός έδειξε αποφασιστικότητα να γίνει σεφ.

Ξεκίνησε ως μαθητευόμενος σε τοπικά εστιατόρια και, παρά την πρόωρη αποχώρησή του από τη σχολή ξενοδοχειακής εκπαίδευσης, διακρίθηκε χάρη στην καθοδήγηση κορυφαίων σεφ όπως οι Michel Guérard και Roger Vergé, υιοθετώντας τις βασικές αρχές της κουζίνας του: απλότητα, αυθεντικότητα και άριστη γεύση.

Μερικές συμβουλές για να αναδημιουργήσετε τα rillettes του για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές (ή οποιοδήποτε ορεκτικό με έντονη γεύση).

Υλικά για 4 άτομα

  • Αλάτι
  • Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
  • 400 γρ φιλέτο σολομού
  • 50 cl ζωμό ψαριού
  • ½ ματσάκι σχοινόπρασο
  • 40 γρ ημί-αλατισμένο βούτυρο
  • 4 κουταλιές της σούπας crème fraîche
  • 1 κρεμώδες γιαούρτι
  • 1 λεμόνι
  • 4 πρέζες πιπέρι Espelette

Εκτέλεση

  • Αφαιρέστε τη φλούδα από το φιλέτο σολομού και ελέγξτε για τυχόν κόκαλα.
  • Ξεπλύνετε κάτω από τρεχούμενο νερό για να φύγουν τα λέπια.
  • Βράστε τον ζωμό, μετά αποσύρετε από τη φωτιά και προσθέστε το φιλέτο.
  • Αφήστε το να κρυώσει μέσα στο ζωμό. Στραγγίξτε πάνω σε χαρτί κουζίνας.
  • Ξεπλύνετε, στεγνώστε και ψιλοκόψτε το σχοινόπρασο.
  • Κόψτε το βούτυρο σε μικρά κομμάτια και αφήστε το να μαλακώσει.
  • Ξεφλουδίστε τον σολομό σε ένα μπολ.
  • Έπειτα, με μια σπάτουλα, ενσωματώστε απαλά το βούτυρο.
  • Προσθέστε την κρέμα και το γιαούρτι και ανακατέψτε μέχρι να γίνει λείο μείγμα.
  • Αλατοπιπερώστε ελαφρά και προσθέστε τον χυμό λεμονιού, το σχοινόπρασο και το πιπέρι Espelette. Ανακατέψτε καλά. Δοκιμάστε και ρυθμίστε το αλάτι αν χρειάζεται.
  • Τοποθετήστε τα rillettes σε πορσελάνινο μπολ και βάλτε τα στο ψυγείο μέχρι να είναι έτοιμα για σερβίρισμα.

