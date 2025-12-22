Ντόναλντ Τραμπ: Διορίζει τον Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, ότι ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, ρεπουμπλικάνος Τζεφ Λάντρι, αναλαμβάνει ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.

Στο σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ εξήγησε ότι ο Λάντρι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση, τονίζοντας πως «ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου».