Ντόναλντ Τραμπ: Διορίζει τον Τζεφ Λάντρι ειδικό απεσταλμένο στη Γροιλανδία

Σύνοψη από το

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, μέσω του Truth Social, τον διορισμό του κυβερνήτη της Λουιζιάνας, Τζεφ Λάντρι, ως ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.
  • Ο Τραμπ εξήγησε ότι ο Λάντρι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση, τονίζοντας πως «ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας».
  • Ο νέος απεσταλμένος «θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

FILE - Louisiana Gov. Jeff Landry speaks to reporters at the Louisiana State Penitentiary in Angola, La., Sept. 3, 2025. (AP Photo/Gerald Herbert, File)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή, μέσα από την πλατφόρμα Truth Social, ότι ο κυβερνήτης της Λουιζιάνας, ρεπουμπλικάνος Τζεφ Λάντρι, αναλαμβάνει ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου στη Γροιλανδία.

Στο σύντομο μήνυμά του, ο Τραμπ εξήγησε ότι ο Λάντρι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τη θέση, τονίζοντας πως «ο Τζεφ καταλαβαίνει πόσο απαραίτητη είναι η Γροιλανδία για την εθνική ασφάλειά μας και θα προωθήσει σθεναρά τα συμφέροντα της χώρας μας για την ασφάλεια και την επιβίωση των συμμάχων μας και του κόσμου».

