Συνταγή για σκορδόψωμο – Πώς να φτιάξετε δύο συνοδευτικά με τσένταρ και πιπεριές

Σύνοψη από το

  • Μετατρέψτε το κατεψυγμένο έτοιμο σκορδόψωμο σε χορταστικά σνακ ή απολαυστικά συνοδευτικά, ιδανικά για να προσκαλείτε φίλους.
  • Γλιτώνετε χρόνο και έχετε πεντανόστιμα πιάτα για τα τραπέζια σας, με προετοιμασία λιγότερο από 30 λεπτά και μαγείρεμα κάτω από 10.
  • Ανακαλύψτε συνταγές για σκορδόψωμο με χαλαπένιο και τσένταρ, με μπρι, μπέικον και τσάτνεϊ, καθώς και τύπου πίτσας, εύκολα στο air fryer ή τον φούρνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Μαρίνα Σίσκου

timeout

σκορδόψωμο συνταγή
Φωτογραφία: Unsplash.com

Μετατρέψτε το κατεψυγμένο έτοιμο σκορδόψωμο σε χορταστικά σνακ ή απολαυστικά συνοδευτικά – ιδανικά για να προσκαλείτε φίλους. Γλιτώνετε χρόνο αλλά και έχετε πεντανόστιμα πιάτα για τα τραπέζια σας.

Η τέλεια συνταγή για cookies με κομμάτια σοκολάτας

Προετοιμασία

Λιγότερο από 30 λεπτά

Μαγείρεμα

Λιγότερο από 10 λεπτά

Συνταγή για χριστουγεννιάτικη ψητή γαλοπούλα – Θα είναι το αστέρι του εορταστικού τραπεζιού

Σερβίρισμα

Για 2 άτομα (ανά παραλλαγή)

Υλικά

Για το σκορδόψωμο με χαλαπένιο και τσένταρ

  • 1 κατεψυγμένη έτοιμη μπαγκέτα σκορδόψωμου
  • 75 γρ. τυρί τσένταρ, τριμμένο
  • 30 γρ. πράσινες πιπεριές χαλαπένιο σε άλμη, σε φέτες
  • 2 φρέσκα κρεμμυδάκια, ψιλοκομμένα, για γαρνίρισμα
  • Για το σκορδόψωμο με μπρι, μπέικον και τσάτνεϊ
  • 4 φέτες καπνιστό μπέικον
  • 1 γεμάτη κουταλιά της σούπας μαρμελάδα κόκκινου κρεμμυδιού
  • 100 γρ. τυρί μπρι, σε φέτες
  • σχοινόπρασο, ψιλοκομμένο, για γαρνίρισμα (προαιρετικά)

Για το σκορδόψωμο τύπου πίτσας

  • 1 κατεψυγμένη έτοιμη μπαγκέτα σκορδόψωμου
  • 1 ντομάτα, κομμένη σε λεπτές φέτες
  • 50 γρ. πασάτα ντομάτας
  • 6–8 φέτες σαλάμι Μιλάνο
  • 75 γρ. μοτσαρέλα, τριμμένη
  • 1 κουταλάκι του γλυκού αποξηραμένα ιταλικά μυρωδικά
  • φύλλα βασιλικού (προαιρετικά)
  • ελαιόλαδο (προαιρετικά)

Εκτέλεση

  • Για να ετοιμάσετε το σκορδόψωμο με χαλαπένιο και τσένταρ, στρώστε το καλάθι του air fryer με αντικολλητικό χαρτί και τοποθετήστε μέσα το σκορδόψωμο.
  • Ψήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή στους 180°C για 2–3 λεπτά, ώστε να ξεπαγώσει ελαφρά.
    Αν δεν έχετε air fryer, προθερμάνετε τον φούρνο στους 180°C (160°C με αέρα / αέριο 4) και τοποθετήστε το σκορδόψωμο σε ταψί στρωμένο με αντικολλητικό χαρτί.
  • Ψήστε αρχικά για 5 λεπτά.
  • Αφαιρέστε το σκορδόψωμο και ανοίξτε προσεκτικά τις χαρακιές, ώστε να δημιουργηθεί χώρος για τα υλικά.
  • Για τη γέμιση, ανοίξτε κάθε χαραγή και βάλτε τυρί μαζί με 1–2 φέτες χαλαπένιο.
  • Τοποθετήστε προσεκτικά ξανά το ψωμί στο air fryer και ψήστε στους 180°C για ακόμη 6–8 λεπτά ή για 10–12 λεπτά στον φούρνο.
  • Αφαιρέστε και σερβίρετε πασπαλίζοντας με ψιλοκομμένα φρέσκα κρεμμυδάκια.
  • Για να ετοιμάσετε το σκορδόψωμο με μπρι, μπέικον και τσάτνεϊ, στρώστε το air fryer με αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε από πάνω 4 φέτες μπέικον.
  • Ψήστε στους 200°C για 6 λεπτά, γυρίζοντάς τες στη μέση του χρόνου.
  • Αφαιρέστε το μπέικον και αφήστε το στην άκρη. Εναλλακτικά, μπορείτε να τηγανίσετε το μπέικον σε καυτό τηγάνι.
  • Στρώστε το air fryer με αντικολλητικό χαρτί και τοποθετήστε μέσα το σκορδόψωμο.
  • Ψήστε στους 180°C για 2–3 λεπτά ώστε να ξεπαγώσει ελαφρά, αφαιρέστε το και ανοίξτε τις χαρακιές για να δημιουργηθεί χώρος για τα υλικά.
  • Αν δεν έχετε air fryer, ακολουθήστε τις οδηγίες φούρνου.
  • Ψιλοκόψτε το τραγανό μπέικον.
  • Με ένα κουτάλι ή ένα μαχαίρι βουτύρου, απλώστε λίγη μαρμελάδα ανάμεσα σε κάθε χαραγή του ψωμιού και πασπαλίστε τη βάση με τη μισή ποσότητα μπέικον. Βάλτε μία φέτα μπρι μέσα σε κάθε χαραγή και ολοκληρώστε με το υπόλοιπο μπέικον.
  • Ψήστε στους 180°C στο air fryer για ακόμη 8–10 λεπτά ή για 10–12 λεπτά στον φούρνο.
  • Αφαιρέστε και ολοκληρώστε με ψιλοκομμένο σχοινόπρασο.
  • Για να ετοιμάσετε το σκορδόψωμο τύπου πίτσας, ακολουθήστε το πρώτο βήμα της συνταγής με χαλαπένιο και τσένταρ.
  • Με ένα κουτάλι, απλώστε την πασάτα ανάμεσα σε κάθε χαραγή του σκορδόψωμου. Τοποθετήστε από μία φέτα σαλάμι, μοτσαρέλα και ντομάτα ανάμεσα σε κάθε κομμάτι ψωμιού.
  • Πασπαλίστε όλο το ψωμί με ιταλικά μυρωδικά και επιστρέψτε το στο air fryer για 8–10 λεπτά ή στον φούρνο για 10–12 λεπτά.
  • Αφαιρέστε και σερβίρετε, αν θέλετε, με φρέσκα φύλλα βασιλικού και λίγο ελαιόλαδο.

Συμβουλές συνταγής

Αν η μπαγκέτα δεν χωράει στο air fryer, δοκιμάστε να την κόψετε στη μέση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η Danielle Fishel μετά τη διάγνωση καρκίνου του μαστού: «Είμαι καλά και νιώθω ευγνωμοσύνη»

Το αγαπημένο πρωινό 25χρονου coach διατροφής που τον κρατά χορτάτο για ώρες – Μειώνει τις φλεγμονές και βοηθά τον εγκέφαλο

Πρωτοχρονιά 2026: Πόσο θα κοστίσει φέτος η βασιλόπιτα – Οι τιμές σε ζαχαροπλαστεία, φούρνους και σούπερ μάρκετ

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:01 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οι γονείς της θέλουν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό – «Επιμένουν πως στις οικογένειες δεν υπάρχουν μυστικά»

Μια γυναίκα είπε ότι οι γονείς της απαιτούσαν πρόσβαση στον τραπεζικό της λογαριασμό, παρόλο π...
06:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα

Χρειάζεται πολύ καλή παρατηρητικότητα και εξαιρετικές γνωστικές δεξιότητες για να καταφέρετε ν...
05:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τα ζώδια σήμερα, Κυριακή 21 Δεκεμβρίου: Αιγόκεροι, αποφασίζετε για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Αριθμολογία: Ο αριθμός του φύλακα αγγέλου σας, με βάση τον μήνα γέννησής σας – «Έτσι σας στέλνει σημάδια το σύμπαν»

Οι φύλακες άγγελοί μας, το σύμπαν και η πνευματική μας ομάδα επικοινωνούν μαζί μας με πολλούς ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα