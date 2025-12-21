LEGEND: Ο διάδοχος της φρεγάτας Constellation έρχεται από την ακτοφυλακή των ΗΠΑ

Μετά τον «ξαφνικό θάνατο» του προγράμματος Constellation του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, έχουν αρχίσει οι συζητήσεις για το νέο σκαρί στο οποίο θα βασιστεί η επόμενη φρεγάτα. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για δοκιμασμένο σκαρί, στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι νέες τεχνολογίες, χωρίς όμως ουσιαστικό ανασχεδιασμό. Η Ελλάδα είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα ναυπήγησης των φρεγατών.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Η κλάση Legend της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ θα χρησιμεύσει ως η βάση ενός νέου προγράμματος φρεγατών του Ναυτικού, ανακοίνωσαν την Παρασκευή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Πολεμικού Ναυτικού Τζον Φέλαν και ο αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων, Ναύαρχος Ντάριλ Κόντλ.

Μετά την περικοπή του προγράμματος φρεγατών κλάσης Constellation στη Fincantieri Marinette Marine τον περασμένο μήνα, το Ναυτικό επέλεξε το σκάφος 4.000 τόνων της Ingalls Shipbuilding της HII για να βασίσει το νέο πρόγραμμα FF(X), δήλωσε ο Φέλαν στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο «X».

«Θα ανταποκριθούμε σε πολεμική κατάσταση και θα απελευθερώσουμε την αμερικανική βιομηχανική βάση για να το κάνουμε αυτό: τον ανταγωνισμό, την υπευθυνότητα και την πραγματική παραγωγή χάλυβα στο νερό», δήλωσε ο Φέλαν. «Για να επιτύχει την ταχύτητα και την κλίμακα, έχω κατευθύνει την απόκτηση μιας νέας κλάσης φρεγατών βασισμένης στο σχέδιο National Security Cutter, κλάσης Legend της HII — ένα αποδεδειγμένα αμερικανικής κατασκευής πλοίο που προστατεύει τα συμφέροντα των ΗΠΑ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό».

Ο νέος σχεδιασμός φρεγάτας θα επικεντρωθεί σε αμερικανικά σχέδια και αμερικανικά ναυπηγεία, δήλωσε ο Κόντλ.

«Άλλες χώρες θα δίνουν πάντα προτεραιότητα στους δικούς τους στόλους, όχι σε εμάς, σε πλοία που εξαρτώνται από την ξένη βιομηχανία», είπε. «Γι’ αυτό και πρόκειται για ένα αμερικανικό σχέδιο που υποστηρίζεται από Αμερικανούς εργάτες, Αμερικανούς προμηθευτές και ένα καθιερωμένο δίκτυο logistics και συντήρησης. Έτσι, όπου κι αν σαλπάρει το πλοίο, όταν η αμερικανική σημαία μπαίνει στο λιμάνι, το κάνει με την αμερικανική βιομηχανία να το υποστηρίζει σταθερά».

Δύο αξιωματούχοι του Ναυτικού δήλωσαν στο USNI News αυτή την εβδομάδα ότι η υπηρεσία σκοπεύει να αναθέσει στην HII μια σύμβαση αποκλειστικής πηγής για το πρόγραμμα FF(X), για την κάλυψη της τελευταίας Μελέτης Απαιτήσεων Μάχης με τον ταχύτερο δυνατό τρόπο.

«Αρχικά, θα προμηθευτούμε αποκλειστικά το πρώτο πλοίο για την Ingalls, αλλά θα προχωρήσουμε στον ανταγωνισμό το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος στο USNI News.

I have directed a new Frigate class as part of @POTUS Golden Fleet. Built on a proven American design, in American shipyards, with an American supply chain, this effort is focused on one outcome: delivering combat power to the Fleet fast. pic.twitter.com/ovnASiHYaF — Secretary of the Navy John C. Phelan (@SECNAV) December 19, 2025



Την περασμένη εβδομάδα, στο Φόρουμ Άμυνας του Ναυτικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ στην Ουάσινγκτον, ο Τζέισον Πότερ, ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα του Βοηθού Γραμματέα του Ναυτικού για την Έρευνα, την Ανάπτυξη και τις Προμήθειες (RDA), δήλωσε ότι η υπηρεσία θα βασίσει τη νέα φρεγάτα σε ένα υπάρχον σχέδιο με ελάχιστες αλλαγές στο σχεδιασμό.

«Πιστεύουμε ότι η μελλοντική φρεγάτα μπορεί να βρίσκεται στο νερό το 2028. Αυτή η σχεδιαστική προσέγγιση θα μας επιτρέψει να κατασκευάσουμε σε πολλαπλά ναυπηγεία, χρησιμοποιώντας μια παρόμοια μεθοδολογία κατασκευής-εκτύπωσης», είπε.

Αυτό το πρόγραμμα πλοίων έρχεται μετά την έγκριση από τον Κόντλ, νωρίτερα φέτος, των απαιτήσεων υψηλού επιπέδου για αυτή τη νέα κατηγορία φρεγατών, δήλωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι.

«Ο σχεδιασμός, με μικρή προσαρμογή, θα καλύψει τις απαιτήσεις του CNO για ένα μικρό πολεμικό πλοίο επιφανείας», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος. «Η τρέχουσα απαίτηση για δύναμη μάχης είναι 73, εκ των οποίων καλύπτουμε λιγότερο από το ένα τρίτο. Επομένως, αυτή είναι μια ευκαιρία να κατασκευάσουμε ένα πλοίο που ξέρουμε πώς να κατασκευάζουμε, ξέρουμε πώς να συντηρούμε και να επανδρώνουμε».

Οι μειωμένες απαιτήσεις για τη νέα κατηγορία πλοίων προέκυψαν από μια αναθεώρηση, υπό την ηγεσία του Ναυτικού, σχετικά με τις ανάγκες της ναυτιλιακής υπηρεσίας βραχυπρόθεσμα, για την υποστήριξη αποστολών χαμηλότερης προτεραιότητας που δεσμεύουν πιο ικανά πολεμικά πλοία. Ο σχεδιασμός θα διαθέτει χώρους για περίπου 140 ναύτες.

«Εξέτασαν τι συνέβαινε στον 5ο και 4ο Στόλο των ΗΠΑ ως ενδεικτικούς τομείς, όπου αυτή η πλατφόρμα θα βοηθούσε στην αποφόρτιση των αντιτορπιλικών μας, ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν σε ορισμένες από τις αποστολές υψηλότερου επιπέδου», δήλωσε ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος στο USNI News.

Μία από τις λίγες αλλαγές που σκοπεύει να κάνει το Ναυτικό στο σχεδιασμό του NSC είναι η κατασκευή μιας πλατφόρμας πάνω από το ανοιχτό κατάστρωμα του σκάφους, για εμπορευματοκιβώτια σε αποστολές, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Για παράδειγμα, ο Στρατός και η Lockheed Martin ανέπτυξαν το σύστημα κάθετης εκτόξευσης MK-70 Typhon στις διαστάσεις ενός εμπορευματοκιβωτίου 40 ποδιών. Το Ναυτικό αναπτύσσει περισσότερα εμπορευματοκιβώτια, σε εμπορευματοκιβώτια που μπορούν να ανταλλάσσονται από πλοίο σε πλοίο.

«Αυτό θα είναι κάτι που θα ενσωματωθεί άμεσα στην πρώτη πτήση των πλοίων που θα είναι διαθέσιμα», δήλωσε ο πρώτος ανώτερος αξιωματούχος στο USNI News. «Αυτά τα κοντέινερ θα μπορούσαν να εκτελέσουν μια σειρά από αποστολές. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο του μελλοντικού σχεδιασμού των δυνάμεων. Πέρα από αυτό… πράγματα που είναι πιο ενοχλητικά στην εγκατάσταση, όπως ο εξοπλισμός ανθυποβρυχιακού πολέμου, θα ήταν κάτι που θα επιδιώξουμε να κάνουμε στο μέλλον».

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Ναυτικού, υπάρχει ανάγκη για 73 μικρά πολεμικά πλοία επιφανείας.

Η Ελλάδα ενδιαφερόταν για τη ναυπήγηση, σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, έως 7 φρεγατών Constellation, ενώ είχε εγκριθεί η δαπάνη 2,7 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στην εξέλιξη του σχεδίου — χρήματα που, όμως, δεν πρόλαβαν να εκταμιευθούν.