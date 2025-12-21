Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Πρόταση γάμου στην αρραβωνιαστικιά του, Γιώτα Γεωργοπούλου, έκανε ο παίκτης του Ολυμπιακού – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύνοψη από το

  • Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλου, μπροστά σε φίλους και συγγενείς.
  • Η πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε την ημέρα των γενεθλίων της Γιώτας Γεωργοπούλου, με τον διεθνή καλαθοσφαιριστή να την αιφνιδιάζει ευχάριστα.
  • Η Γιώτα Γεωργοπούλου είπε το πολυπόθητο «Ναι», με το ζευγάρι να δέχεται τις ευχές και τις αγκαλιές από τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Πρόταση γάμου στην αρραβωνιαστικιά του, Γιώτα Γεωργοπούλου, έκανε ο παίκτης του Ολυμπιακού – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μια ξεχωριστή στιγμή επιφύλαξε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης για την αγαπημένη του Γιώτα Γεωργοπούλου, κάνοντάς της πρόταση γάμου μπροστά σε φίλους και συγγενείς. Ο 32χρονος γκαρντ βρήκε την ιδανική ευκαιρία για να κάνει το μεγάλο βήμα, την ημέρα που εκείνη γιόρταζε τα γενέθλιά της.

Κατά τη διάρκεια της γιορτής, μέσα σε μια ζεστή και χαρούμενη ατμόσφαιρα, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής έσκυψε ξαφνικά μπροστά της και της πρόσφερε το δαχτυλίδι της πρότασης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τη σύντροφό του.

Η Γιώτα Γεωργοπούλου, αν και φανερά ξαφνιασμένη, είπε το πολυπόθητο «Ναι», με το ζευγάρι να δέχεται τις ευχές και τις αγκαλιές από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο παίκτης του Ολυμπιακού έδειχνε ευτυχισμένος, μοιράζοντας τη χαρά του με φίλους και συγγενείς της αρραβωνιαστικιάς του, σε μια βραδιά που σίγουρα θα τους μείνει αξέχαστη.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι γυναίκες αποκαλύπτουν το πιο ελκυστικό πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνδρας

Ομορφιά και αντιγήρανση: Ειδικοί μιλούν για συσκευές περιποίησης του δέρματος

«Πολεμική» προετοιμασία από την ευρωπαϊκή βιομηχανία ενέργειας – Η Eurelectric ζητεί «ομπρέλα» προστασίας για τις υποδομές

Ακύρωση ΑΦΜ για απάτες – Ποιους βάζει στο στόχαστρο η ΑΑΔΕ

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
03:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός: Ξέσπασε ο Τζουλιάν Μπιανκόν – «Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έδινε show, ήταν πέναλτι στο τέλος»

Οργισμένος εμφανίστηκε ο Τζουλιάν Μπιανκόν μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο...
03:00 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κηφισιά: Το συγκινητικό «Last dance» του Ανδρέα Τεττέη – «Λύγισε» στην τελευταία του συνέντευξη ως παίκτης της ομάδας των βορείων προαστίων

Θεωρητικά, αυτή θα ήταν η τελευταία τηλεοπτική του συνέντευξη ως ποδοσφαιριστής της Κηφισιάς, ...
02:30 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

La Liga: Η Ρεάλ νίκησε την Σεβίλλη στην ιστορική βραδιά του Κίλιαν Εμπαπέ – Αποβλήθηκε ο Ματίας Αλμέιδα

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 2-0 τη Σεβίλλη στο «Bernabeu», σε ένα παιχνίδι όπου ο Κιλιάν Εμπαπέ ...
00:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Έμεινε στην 6η θέση της ψηφοφορίας του ESPN για το βραβείο του MVP του NBA

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παραμένει εκτός δράσης με τραυματισμό στους Μιλγουόκι Μπακς και αυτή η...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα