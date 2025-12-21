Ολυμπιακός: Ξέσπασε ο Τζουλιάν Μπιανκόν – «Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έδινε show, ήταν πέναλτι στο τέλος»

  • Ο Τζουλιάν Μπιανκόν εξέφρασε την οργή του μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά, τονίζοντας ότι η διαιτησία, τόσο στο γήπεδο όσο και από το VAR, ήταν «πολύ, πολύ, πολύ κακή».
  • Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ήταν εξοργισμένοι με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι παίκτες της Κηφισιάς τον χρόνο, κάνοντας συνεχείς καθυστερήσεις, κάτι που θεωρήθηκε απαράδεκτο για τα δεδομένα του πρωταθλήματος.
  • Τόσο ο Μπιανκόν όσο και η διοίκηση του Ολυμπιακού εξέφραζαν τη βεβαιότητά τους ότι στο φινάλε του ματς υπήρξε καθαρό πέναλτι πάνω στον Γάλλο αμυντικό, το οποίο αγνοήθηκε από διαιτητή και VAR.
Οργισμένος εμφανίστηκε ο Τζουλιάν Μπιανκόν μετά την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Κηφισιά στο «Γ. Καραϊσκάκης», υπογραμμίζοντας ότι η διαιτησία, τόσο στο γήπεδο όσο και από το VAR, ήταν «πολύ, πολύ, πολύ κακή». Ο στόπερ των «ερυθρόλευκων» μίλησε έξω από τα δόντια, ενώ και στο εσωτερικό της ομάδας υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια.

Στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, ο Μπιανκόν δεν μάσησε τα λόγια του, λέγοντας: «Δεν κάναμε ένα καλό παιχνίδι σήμερα. Δεν ήμασταν στο επίπεδο που έπρεπε για να κερδίσουμε το ματς. Παρόλα αυτά, όλα όσα είδαμε από τον διαιτητή και τον διαιτητή VAR ήταν τραγικά. Δεν φοβάμαι να το πω. Έκαναν καθυστερήσεις σε όλον τον αγώνα και ο διαιτητής δεν έκανε κάτι. Είδα τους κανονισμούς στο VIDEO μετά το ματς με το μαρκάρισμα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς σε εμένα και είναι ξεκάθαρο πέναλτι. Οπότε, ήταν ένα πολύ κακό παιχνίδι από εμάς και ένα πολύ, πολύ, πολύ, πολύ κακό παιχνίδι από τον διαιτητή και από όλους όσους τους ελέγχουν».

Σχολιάζοντας το πόσο δύσκολο έγινε για τους «ερυθρόλευκους» το παιχνίδι λόγω των συνεχών καθυστερήσεων, ο Γάλλος αμυντικός τόνισε: «Δεν ξέρω καν πόσα λεπτά κέρδισαν σήμερα. Ήρθαν να παίξουν άμυνα. Για εμένα είναι τραγικό αυτό. Είναι κατανοητό να παίζεις αμυντικά για να πάρεις το αποτέλεσμα, πολλές ομάδες το κάνουν. Αλλά το να παίζεις έτσι και έχοντας αυτή τη νοοτροπία, δεν μου αρέσει καθόλου. Ήρθαν να πάρουν τον πόντο και το έκαναν. Συγχαρητήρια. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν ήταν 11, αλλά 12. Είναι μεγάλη η ευθύνη του διαιτητή. Είναι επίσης λάθος δικό μας. Έχουμε δύο ισοπαλίες στα τελευταία ματς. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να καθαρίσουμε το μυαλό μας και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να πάρουμε τα πάντα. Το δεύτερο μέρος της σεζόν θα είναι ενδιαφέρον».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ήταν εξοργισμένοι με τον τρόπο που διαχειρίστηκαν οι παίκτες της Κηφισιάς τον χρόνο, κάνοντας συνεχείς καθυστερήσεις, κάτι που θεωρήθηκε απαράδεκτο για τα δεδομένα του πρωταθλήματος. Παράλληλα, εξέφραζαν τη βεβαιότητά τους ότι στο φινάλε του ματς υπήρξε καθαρό πέναλτι πάνω στον Μπιανκόν, το οποίο όμως αγνοήθηκε τόσο από τον διαιτητή όσο και από το VAR.

