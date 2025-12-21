Ένοχος ο 54χρονος «ερευνητής» που έταζε ότι θα εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό από την Κρήτη – «Μας γέμισε φρούδες ελπίδες», λέει ο πατέρας του 33χρονου

  Ένοχος για απάτη κρίθηκε ένας 54χρονος άνδρας, που παρουσιαζόταν ως «Καθηγητής Πανεπιστημίου στη Ζυρίχη» και υποσχόταν ότι θα εντοπίσει τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στην Κρήτη. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.
Ο ψευτο-ερευνητής είχε πλησιάσει τους γονείς του αγνοούμενου Αλέξη και τους έταζε ότι με τη βοήθεια δορυφόρων και δειγμάτων τρίχας, θα μπορούσε να τον εντοπίσει, ζητώντας 5.000 ευρώ ως προκαταβολή. Ο πατέρας του γιατρού δήλωσε: «Μας γέμισε φρούδες ελπίδες».
Ο ίδιος άνθρωπος έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων, όπως αυτή μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, δημιουργώντας σύγχυση στις Αρχές και προκαλώντας ψευδείς ελπίδες σε οικογένειες.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Ένοχος ο 54χρονος «ερευνητής» που έταζε ότι θα εντοπίσει τον αγνοούμενο γιατρό από την Κρήτη – «Μας γέμισε φρούδες ελπίδες», λέει ο πατέρας του 33χρονου

Ένας 54χρονος άνδρας, που παρουσιαζόταν ως «Καθηγητής Πανεπιστημίου στη Ζυρίχη» και υποσχόταν ότι θα εντοπίσει τον 33χρονο γιατρό που εξαφανίστηκε στην Κρήτη, κρίθηκε ένοχος για απάτη. Ο ίδιος άνθρωπος έχει εμπλακεί και σε άλλες υποθέσεις εξαφανίσεων, δημιουργώντας σύγχυση στις Αρχές και προκαλώντας ψευδείς ελπίδες σε οικογένειες που αναζητούσαν τους δικούς τους.

Ο ψευτο-ερευνητής είχε πλησιάσει τους γονείς του αγνοούμενου Αλέξη και τους έταζε ότι με τη βοήθεια δορυφόρων και δειγμάτων τρίχας, θα μπορούσε να τον εντοπίσει. Ζητούσε 5.000 ευρώ ως προκαταβολή, με την υπόσχεση πως θα λάμβανε κι άλλα στη συνέχεια, συν τα οδοιπορικά. Το δικαστήριο τού επέβαλε ποινή φυλάκισης δυόμιση ετών με αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 2.000 ευρώ.

Ο κατηγορούμενος, με τα αρχικά Χ.Π., ζούσε μόνιμα στο εξωτερικό και εμφανιζόταν κυρίως στα Χανιά ως ειδικός ερευνητής. Κατά καιρούς έκανε χειρωνακτικές δουλειές, ωστόσο κανείς δεν γνώριζε με ποιον τρόπο εξασφάλιζε τα προς το ζην.

Ο πατέρας του αγνοούμενου γιατρού, μιλώντας στο Star, τόνισε: «Ζητούσε 5.000 ευρώ που θα ήταν η προκαταβολή για την οργάνωση, μετά θα έπαιρνε και άλλα. Συν τα οδοιπορικά. Μου είναι αδιάφορα όμως τα λεφτά που μας πήρε. Το κακό με αυτόν είναι ότι μας γέμισε φρούδες ελπίδες. Νομίζαμε ότι τον είχαμε βρει και μετά πέσαμε και πάλι από τα σύννεφα. Ζήτησε και πήρε ακόμα και τρίχες του Αλέξη μας».

Στο ίδιο μήκος κύματος συμπλήρωσε: «Όσο περνάνε οι μέρες, μας φεύγει η αισιοδοξία αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, αλλά δυστυχώς πεθαίνει και αυτή…».

Ο ίδιος ψευτο-ερευνητής είχε αναμειχθεί και στην υπόθεση της εξαφάνισης μιας 75χρονης γυναίκας από τον Αλικιανό Χανίων, η οποία αγνοείται από τις 23 Σεπτεμβρίου 2022. Και σε εκείνη την περίπτωση, μπέρδεψε τα στοιχεία των ερευνών και δυσκόλεψε το έργο των Αρχών.

