The Voice: Η επιστροφή της Έλενας Παπαρίζου και η ατάκα του Γιώργου Μαζωνάκη μετά τις καταγγελίες

Στη φάση των Cross Battles Live μπήκε το The Voice, με την Έλενα Παπαρίζου να επιστρέφει στο πλατό, έπειτα από σύντομη απουσία λόγω προβλήματος υγείας. Ο Γιώργος Καπουτζίδης καλωσόρισε τους coaches στην έναρξη του μουσικού διαγωνισμού, ανάμεσά τους και την Ελληνίδα τραγουδίστρια.

Το κοινό την υποδέχτηκε με ένα θερμό χειροκρότημα. Εκείνος, δείχνοντάς την, είπε χαρακτηριστικά: «Μία λέξη θα πω: σιδερένια». Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Είμαι καλά και είμαι πίσω! Οφείλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπημένο μου φίλο, τον Κωστή Μαραβέγια. Κωστή μου, σ’ αγαπώ πάρα πολύ και σ’ ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως και σένα, Γιώργο για άλλη μια φορά και εσένα, Πάνο. Ήταν λίγο δύσκολη αυτή η περίοδος αλλά οφείλω να πω, επίσης, στους γιατρούς μου και στους νοσηλευτές ένα μεγάλο ευχαριστώ. Σε όλους τους γιατρούς που συνεχίζουν και με παρακολουθούν γιατί έχουμε λίγο δρομάκι ακόμα αλλά είμαι καλά».

Την ώρα που μιλούσε η Παπαρίζου, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρενέβη με το δικό του χιούμορ, σχολιάζοντας: «Δύσκολη; Καθόλου».

Παράλληλα, η ίδια έκανε και ανάρτηση στο Facebook, ανεβάζοντας δύο φωτογραφίες της από το πλατό, συνοδεύοντάς τες με τη λιτή φράση: «i’m back».

I’m back! 🥰🫶 @thevoiceofgreece @skaitv.gr

Δημοσιεύτηκε από Helena Paparizou στις Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

