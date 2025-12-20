Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεύτερη σερί ισοπαλία για τους Ερυθρόλευκους – Υπό… αμφισβήτηση η κορυφή της Super League

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός, Κηφισιά

Μία ψυχωμένη και άριστα στημένη στον αγωνιστικό χώρο Κηφισιά, στο τελευταίο ματς του συγκινημένου Ανδρέα Τεττέη (έβαλε τα κλάματα κατά την αλλαγή του) με την φανέλα της (ο νεαρός από την 1η Ιανουαρίου θα αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό), υποχρέωσε σε ισοπαλία, 1-1, τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης) και, πλέον, το πρωτάθλημα παίρνει… φωτιά.

Διότι στην 15η αγωνιστική, την τελευταία πριν τη διακοπή λόγω των γιορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μπορεί και να υπάρξει αλλαγή στο ρετιρέ της βαθμολογίας, εάν η ΑΕΚ νικήσει την Κυριακή τον ΟΦΗ στην OPAP Arena, ενώ και ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση νίκης επί του Παναθηναϊκού θα πλησιάσει στην κορυφή.

Ο μονόλογος του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος δεν απέφερε το νικητήριο τέρμα για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η απουσία του Αγιούμ Ελ Κααμπί (Κύπελλο Εθνών Αφρικής) ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής στην επίθεση, όπου η αλήθεια είναι ότι οι Πειραιώτες δεν έβγαλαν πολλές ευκαιρίες εν αντιθέσει με τα προηγούμενα παιχνίδια τους.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έστησε την ομάδα του με τέτοιο τρόπο, που έδωσε χώρο στους γηπεδούχους, αλλά από κει και πέρα οι ποδοσφαιριστές του έκλεισαν όλους τους διαδρόμους και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί. Η ισοπαλία αυτή ήταν η πρώτη για τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκη» και τρίτη συνολικά στο πρωτάθλημα.

 

Ο Ολυμπιακός πήρε πολύ νωρίς το προβάδισμα στο σκορ. Με το πέναλτι του Ταρέμι στο 19′, που κέρδισε ο ίδιος ο Ιρανός από μαρκάρισμα του Πέτκοφ, οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ σε ένα χρονικό σημείο του αγώνα που η Κηφισιά δεν είχε κινδυνεύει καθόλου από τους γηπεδούχους.

Κι αυτό αποδείχθηκε στο 23′, όταν η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο σε μία ιδανική επίθεση και ασίστ του Πόμπο στον Παντελίδη, ο τελευταίος κέρδισε στο σπριντ τον Ορτέγκα και παρότι ήταν αρκετά πλάγια πλάσαρε υποδειγματικά τον Τζολάκη για το 1-1.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Ολυμπιακός στο 36′, όταν σε ξαφνική αντεπίθεση ο Στρεφέτσα μπήκε πολύ γρήγορα στην περιοχή της Κηφισιάς, αλλά το πλασέ που επιχείρησε πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Ραμίρες, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Πέτκοφ έβαλε την προβολή στο κοντινό σουτ του Τσικίνιο και η μπάλα έφυγε κόρνερ.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι πρωτοπόροι της Super League πίεσαν πάρα πολύ από το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με στόχο να σκοράρουν και να φέρουν σε πιο δύσκολη θέση τους φιλοξενούμενους. Το ευθύβολο σουτ του Ροντινέι στο 55′ πέρασε λίγο άουτ στην πρώτη καλή στιγμή των Πειραιωτών στην επανάληψη.

Συνέχισε να πιέζει ο Ολυμπιακός, αλλά η ομάδα του Λέτο ήταν άψογα στημένη στον αγωνιστικό χώρο και όσες φορές οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δοκίμαζαν να απειλήσουν είτε από τ’ άκρα, είτε από τον άξονα η κατάληξη ήταν η ίδια. Οι αμυντικοί της Κηφισιάς έβγαιναν πρώτοι στη μπάλα και απομάκρυναν…

Στο 78′ μετά από ωραία εναλλαγή της μπάλας ο Γιάρεμτσουκ έπιασε το σουτ από το κέντρο της περιοχής, αλλά ο Ραμίρες ήταν σε σωστή θέση. Οκτώ λεπτά μετά και πάλι ο γκολκίπερ της Κηφισιάς ήταν ο νικητής στη μονομαχία με τον Ουκρανό, στην πιο μεγάλη ευκαιρία των «ερυθρόλευκων» στο δεύτερο μέρος και τελευταία στο παιχνίδι.

Διαιτητής: Ευαγγέλου
Κίτρινες: Παντελίδης, Πόκορνι, Βιγιαφάνιες, Τζίμας
Κόκκινες: 90’+1 Παντελίδης (δεύτερη κίτρινη)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα (62′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Έσε (75′ Νασιμέντο), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Στρεφέτσα (62′ Μάρτινς), Γιάρεμτσουκ (86′ Γιαζίτσι), Ταρέμι

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σόουζα (61′ Βιγιαφάνιες), Πόκορνι, Πέτκοφ, Μαϊντάνα (77′ Χουχούμης), Έμπο (69′ Τζίμας), Πέρεθ, Πόμπο, Παντελίδης, Ζέρσον, Τεττέη (77′ Χριστόπουλος)

