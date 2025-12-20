Ξένια Τσίρκοβα: Έμαθε από την τηλεόραση ότι είναι η μεγάλη νικήτρια του GNTM – Η αντίδρασή της – ΒΙΝΤΕΟ

  Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε νικήτρια του φετινού Greece's Next Top Model, μαθαίνοντας το αποτέλεσμα από την τηλεόραση. Η επική της αντίδραση αναρτήθηκε στα social media.
  Στο φετινό GNTM δεν υπήρξε ζωντανή μετάδοση της ανάδειξης του νικητή, καθώς γυρίστηκαν τρία διαφορετικά επεισόδια. Το κοινό κλήθηκε να ψηφίσει και προβλήθηκε το αντίστοιχο επεισόδιο.
  Η 24χρονη εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή με τη φυσική ομορφιά και τον επαγγελματισμό της. Εκτός από τον τίτλο, κέρδισε χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και υποτροφία σπουδών.
Το Greece’s Next Top Model ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου και η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε νικήτρια.

Ωστόσο στο φετινό GNTM δεν υπήρξε ζωντανή μετάδοση της ανάδειξης του νικητή αλλά το κοινό κλήθηκε να ψηφίσει κανονικά. Αυτό σημαίνει ότι προφανώς όταν γυριζόταν το επεισόδιο του τελικού, η μόνη βαθμολογία που υπήρχε ήταν αυτή των κριτών και όχι του κοινού.

Έτσι γυρίστηκαν τρία διαφορετικά επεισόδια με τους τρεις φιναλίστ και όταν προστέθηκε η ψηφοφορία του κοινού προβλήθηκε το αντίστοιχο επεισόδιο.

Έτσι, η Ξένια Τσίρκοβα έμαθε από την τηλεόραση ότι αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια και η επική αντίδρασή της αναρτήθηκε στα social media.

Δείτε το βίντεο με την αντίδρασή της:

 

Η 24χρονη εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή από την αρχή στην οντισιόν μέχρι τον τελικό, καθώς συνδύαζε φυσική ομορφιά και επαγγελματισμό.

Η Ξένια Τσίρκοβα δεν κέρδισε μόνο τον τίτλο του Greece’s Next Top Model αλλά και το χρηματικό έπαθλο, αξίας 50.000 ευρώ, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και μια υποτροφία σπουδών.

