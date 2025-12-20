GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια και πήρε τις 50.000 ευρώ – Ποιος βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής;

Σύνοψη από το

  • Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια του GNTM 6, κερδίζοντας το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ και συγκεντρώνοντας 116 βαθμούς.
  • Σε απόσταση αναπνοής βρέθηκε ο Ανέστης, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 114 βαθμούς, μετά και την προσθήκη των ψήφων του κοινού.
  • Ο μεγάλος τελικός ολοκληρώθηκε με φαντασμαγορικό τρόπο, με τους τέσσερις φιναλίστ, Ειρήνη, Ανέστη, Γιώργο και Ξένια, να διαγωνίζονται σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

Media

GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια και πήρε τις 50.000 ευρώ – Ποιος βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής;

Με φαντασμαγορικό τρόπο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο μεγάλος τελικός του GNTM, μέσα από τη συχνότητα του Star, βάζοντας την τελική υπογραφή στον έκτο κύκλο του ριάλιτι μόδας. Το κοινό περίμενε με αγωνία το φινάλε, με τους τέσσερις φιναλίστ να παλεύουν για τον τίτλο, έχοντας φτάσει πλέον στην κορυφαία στιγμή του παιχνιδιού.

Η Ειρήνη, ο Ανέστης, ο Γιώργος και η Ξένια μπήκαν στον τελικό έχοντας αφήσει πίσω τους όλους τους υπόλοιπους παίκτες του φετινού GNTM, αποδεικνύοντας μέσα από τις δοκιμασίες ότι άξιζαν μια θέση στην τελική τετράδα. Το βράδυ του τελικού, οι τέσσερις τους εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στο πλατό, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στην κορυφή.

Οι κριτές του GNTM – Άγγελος Μπράτης, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Έντι Γαβριηλίδης και Ηλιάνα Παπαγεωργίου – σχολίασαν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειες των φιναλίστ, ξεκινώντας από την πρώτη φωτογράφιση. Σε αυτό το σημείο, η Ειρήνη αποχώρησε από τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς παρουσίασε αδυναμίες στη λήψη της, σύμφωνα με τους κριτές.

Η συνέχεια του τελικού περιλάμβανε μια θεαματική αναμέτρηση των τριών εναπομείναντων παικτών, οι οποίοι χρειάστηκε να κρεμαστούν από έναν τεράστιο πολυέλαιο και να ποζάρουν φορώντας εντυπωσιακά κοσμήματα με διαμάντια. Μετά τις φωτογραφίσεις, ήρθε η ώρα της κρίσης.

Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τις τελικές βαθμολογίες των κριτών:

  • Ξένια: 93 βαθμοί
  • Γιώργος: 90 βαθμοί
  • Ανέστης: 89 βαθμοί

Η κριτής τόνισε: «Δεν έχει καθοριστεί όμως τίποτα ακόμα, καθώς η ψήφος του κοινού μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα».

Στην τελική ευθεία, προστέθηκαν και οι ψήφοι του τηλεοπτικού κοινού, οι οποίες καταγράφηκαν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της προβολής του επεισοδίου. Λίγο αργότερα, η Ηλιάνα ανακοίνωσε: «Ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 είναι η Ξένια».

Η Ξένια συγκέντρωσε συνολικά 116 βαθμούς, κερδίζοντας τη φετινή σεζόν του GNTM. Ο Ανέστης ακολούθησε με 114 βαθμούς, ενώ ο Γιώργος ολοκλήρωσε τον τελικό με 103 βαθμούς.

Η αυλαία του GNTM 6 έπεσε με τη γνωστή παρουσιάστρια να απευθύνεται στο τηλεοπτικό κοινό: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας. Είχαμε μεγάλη ανάγκη τη στήριξη και την αγάπη σας. Μας δείξατε εμπιστοσύνη, αναδείξατε τη νικήτρια της καρδιάς σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους αυτούς τους μήνες. Δίνουμε ραντεβού στο GNTM 7».

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
22:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Γιαννόπουλος για “Το σόι σου”: “Είναι ευτυχία και ευλογία αυτή η σειρά”

«Είναι ευτυχία και ευλογία η συγκυρία αυτής της σειράς», θα πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος -ο αγαπ...
20:37 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται 4 παίκτες που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους

Το «Don’t Forget The Lyrics» επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00 με νέο επει...
19:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

GNTM: Απόψε ο μεγάλος τελικός για τους 4 φιναλίστ

Έπειτα από μήνες γεμάτους μόδα, δημιουργία και έντονες αναμετρήσεις, το GNTM 2025 κορυφώνεται,...
18:11 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Ο Άρης έρχεται στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τι θα δούμε στο αποψινό εορταστικό επεισόδιο

Ένα απολαυστικό, εορταστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου”, γεμάτο ευτράπελα αλ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα