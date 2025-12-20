GNTM: Η Ξένια Τσίρκοβα αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια και πήρε τις 50.000 ευρώ – Ποιος βρέθηκε σε απόσταση αναπνοής;

Με φαντασμαγορικό τρόπο ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο μεγάλος τελικός του GNTM, μέσα από τη συχνότητα του Star, βάζοντας την τελική υπογραφή στον έκτο κύκλο του ριάλιτι μόδας. Το κοινό περίμενε με αγωνία το φινάλε, με τους τέσσερις φιναλίστ να παλεύουν για τον τίτλο, έχοντας φτάσει πλέον στην κορυφαία στιγμή του παιχνιδιού.

Η Ειρήνη, ο Ανέστης, ο Γιώργος και η Ξένια μπήκαν στον τελικό έχοντας αφήσει πίσω τους όλους τους υπόλοιπους παίκτες του φετινού GNTM, αποδεικνύοντας μέσα από τις δοκιμασίες ότι άξιζαν μια θέση στην τελική τετράδα. Το βράδυ του τελικού, οι τέσσερις τους εμφανίστηκαν για τελευταία φορά στο πλατό, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες, διεκδικώντας μία θέση στην κορυφή.

Οι κριτές του GNTM – Άγγελος Μπράτης, Ζενεβιέβ Μαζαρί, Έντι Γαβριηλίδης και Ηλιάνα Παπαγεωργίου – σχολίασαν και βαθμολόγησαν τις προσπάθειες των φιναλίστ, ξεκινώντας από την πρώτη φωτογράφιση. Σε αυτό το σημείο, η Ειρήνη αποχώρησε από τη διεκδίκηση του τίτλου, καθώς παρουσίασε αδυναμίες στη λήψη της, σύμφωνα με τους κριτές.

Η συνέχεια του τελικού περιλάμβανε μια θεαματική αναμέτρηση των τριών εναπομείναντων παικτών, οι οποίοι χρειάστηκε να κρεμαστούν από έναν τεράστιο πολυέλαιο και να ποζάρουν φορώντας εντυπωσιακά κοσμήματα με διαμάντια. Μετά τις φωτογραφίσεις, ήρθε η ώρα της κρίσης.

Λίγο πριν από τη μία τα ξημερώματα, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε τις τελικές βαθμολογίες των κριτών:

Ξένια: 93 βαθμοί

Γιώργος: 90 βαθμοί

Ανέστης: 89 βαθμοί

Η κριτής τόνισε: «Δεν έχει καθοριστεί όμως τίποτα ακόμα, καθώς η ψήφος του κοινού μπορεί να ανατρέψει το αποτέλεσμα».

Στην τελική ευθεία, προστέθηκαν και οι ψήφοι του τηλεοπτικού κοινού, οι οποίες καταγράφηκαν σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια της προβολής του επεισοδίου. Λίγο αργότερα, η Ηλιάνα ανακοίνωσε: «Ο μεγάλος νικητής ή η μεγάλη νικήτρια του GNTM 6 είναι η Ξένια».

Η Ξένια συγκέντρωσε συνολικά 116 βαθμούς, κερδίζοντας τη φετινή σεζόν του GNTM. Ο Ανέστης ακολούθησε με 114 βαθμούς, ενώ ο Γιώργος ολοκλήρωσε τον τελικό με 103 βαθμούς.

Η αυλαία του GNTM 6 έπεσε με τη γνωστή παρουσιάστρια να απευθύνεται στο τηλεοπτικό κοινό: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν δίπλα μας. Είχαμε μεγάλη ανάγκη τη στήριξη και την αγάπη σας. Μας δείξατε εμπιστοσύνη, αναδείξατε τη νικήτρια της καρδιάς σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλους αυτούς τους μήνες. Δίνουμε ραντεβού στο GNTM 7».

