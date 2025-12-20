Euroleague: Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός, πήρε την ματσάρα της χρονιάς η Μπάρτσα – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε δυναμικά στις νίκες στην Euroleague σαρώνοντας τη Βιλερμπάν με 107-84 στο ΣΕΦ και ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 9-7, έχοντας και ένα ματς λιγότερο. Παράλληλα, η Ντουμπάι πέρασε με σπουδαίο «διπλό» από την έδρα της Αναντολού Εφές με 80-76, ενώ η Ζάλγκιρις διέλυσε την Παρτίζαν με 109-68. Η Μονακό ξέσπασε κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, τη στιγμή που η Μπαρτσελόνα και η Μπασκόνια πρόσφεραν ένα ιστορικό… θρίλερ 258 πόντων που κρίθηκε στην τρίτη παράταση. Τέλος, ο Ερυθρός Αστέρας λύγισε στο φινάλε τη Βίρτους Μπολόνια στο Βελιγράδι με 90-89.

Η ομάδα του Πειραιά δεν άφησε περιθώρια στην ουραγό Βιλερμπάν, η οποία παρατάχθηκε χωρίς τον Νάντο ντε Κολό. Οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, χτίζοντας διαφορά από το πρώτο δεκάλεπτο και διατηρώντας τον έλεγχο μέχρι το τέλος. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής, δίνοντας λεπτά και στους Λι και Νετζήπογλου, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να οδηγεί την επίθεση με 22 πόντους και 6 ασίστ. Ακολούθησαν οι Φουρνιέ με 21 και Βεζένκοφ με 17, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Νιλικίνα, Μιλουτίνοφ και Χολ. Από τη γαλλική ομάδα ξεχώρισαν οι Χάρισον και Τζάκσον, ενώ ο Τραορέ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο και αποχώρησε υποβασταζόμενος στην τρίτη περίοδο.

Το ματς της βραδιάς διεξήχθη στη Βαρκελώνη, εκεί όπου η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Μπασκόνια με 134-124, στην τρίτη παράταση, σε ένα ματς που γράφτηκε ιστορία με ρεκόρ συνολικών πόντων στη διοργάνωση (258). Οι Καταλανοί πανηγύρισαν την πέμπτη διαδοχική τους νίκη, φτάνοντας στο 12-5 και ισοβαθμώντας με τη Χαποέλ Τελ Αβίβ στην κορυφή. Η Μπασκόνια, παρότι είχε το προβάδισμα στη δεύτερη παράταση, κατέρρευσε μετά τον τραυματισμό του Χάουαρντ στο γόνατο. Ο Κέβιν Πάντερ ήταν ασταμάτητος με 43 πόντους, ενώ καθοριστικός ήταν και ο Σατοράνσκι με 23. Για τους Βάσκους, προσπάθησαν οι Χάουαρντ και Λουαού-Καμπαρό, αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την ήττα.

Στο Κάουνας, η Ζάλγκιρις έδειξε χαρακτήρα και ξέσπασε απέναντι στην Παρτίζαν, φτάνοντας σε ιστορική νίκη με 109-68. Οι Λιθουανοί, μετά τη βαριά ήττα από την Εφές, ανέβηκαν στο 10-7, επιστρέφοντας στη μάχη για την πρώτη εξάδα. Η εξαιρετική άμυνα και η υπεροχή στα ριμπάουντ έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, με τον Φρανσίσκο να πρωταγωνιστεί με 22 πόντους και 4 τρίποντα. Από τους Σέρβους, διασώθηκε μονάχα ο Ουάσινγκτον με 17. Η Ζάλγκιρις κατέγραψε ιστορικά ρεκόρ, τόσο σε πόντους (109), όσο και στη μεγαλύτερη διαφορά νίκης (+41) στη Euroleague.

Στο Πριγκιπάτο, η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη επέστρεψε στις επιτυχίες, επικρατώντας άνετα της Μπάγερν με 103-77. Οι γηπεδούχοι ανέβηκαν στο 10-7, έχοντας ως καθοριστική τη τρίτη περίοδο, όταν και έτρεξαν επιμέρους σκορ 35-16, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +27. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Οκόμπο με 18 πόντους, ενώ διψήφιοι ήταν οι Μίροτιτς, Τζέιμς, Ντιαλό, Χέιζ, Τάις και Στραζέλ. Από τη Μπάγερν, που μετρά πλέον 8 σερί και 12 συνολικές ήττες, ξεχώρισε μόνο ο Ντα Σίλβα με 13 πόντους.

Στην Κωνσταντινούπολη, η Ντουμπάι BC σημείωσε τη δεύτερη εκτός έδρας επιτυχία της για φέτος, κερδίζοντας την Αναντολού Εφές με 80-76. Οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν στο 8-9, παρότι είχαν μόλις 3/17 τρίποντα, καθώς κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και έπαιξαν σπουδαία άμυνα στα κρίσιμα σημεία. Ο Καμπεγκέλε ξεχώρισε με 20 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ για την Εφές διακρίθηκαν οι Μπομπουά, Βάιλερ-Μπαμπ και Σμιτς με 12 πόντους ο καθένας. Οι Τούρκοι έπεσαν στο 6-11 και δείχνουν να απομακρύνονται από την οκτάδα.

Τέλος, στο Βελιγράδι, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στη Βίρτους Μπολόνια με 90-89, χάρη σε καλάθι του Τζάρεντ Μπάτλερ στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Οι Σέρβοι έβαλαν τέλος στο σερί τριών ηττών και ανέβηκαν στο 10-7, διατηρώντας τις ελπίδες τους για την εξάδα. Κορυφαίοι ήταν οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 21 και Νουόρα με 20 πόντους, ενώ για τη Βίρτους, που υποχώρησε στο 8-9, ξεχώρισε ο Έντουαρντς με 29.

EUROLEAGUE BASKETBALL Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου Παναθηναϊκός 93-82 Χαποέλ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 85-82 Βαλένθια (Ισπανία) Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία) 72-87 Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 95-90 Παρί (Γαλλία) Παρασκευή, 19 Δεκεμβρίου Ολυμπιακός 107-84 Βιλερμπάν (Γαλλία) Αναντολού Εφές (Τουρκία) 76-80 Ντουμπάι (ΗΑΕ) Ζαλγκίρις Κάουνας (Λιθουανία) 109-68 Παρτιζάν (Σερβία) Μονακό (Μονακό) 103-77 Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 134-124 Μπασκόνια (Ισπανία) Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 90-89 Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)

