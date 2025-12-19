Σάμος: Άνοιξε το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Κοκκαρίου – Σε νέα συνεδρίαση θα καθορίσουν την στάση τους

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ άνοιξε ο δρόμος που παρέμενε κλειστός από τις 3 το μεσημέρι στην Σάμο με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται νωρίτερα μόνο σε μικρά χρονικά διαστήματα, τα οποία επέτρεπαν οι αγρότες. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αφού ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση που είχε στηθεί στο σημείο.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έστησε, με νέα απόφασή του, μπλόκο στον κόμβο του Κοκκαρίου, με τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί. Η κινητοποίηση αποτέλεσε συνέχεια των παρεμβάσεων του Συλλόγου, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν τεθεί από τον αγροτικό κόσμο της Σάμου.

Τη δράση των αγροτών στήριξε το Εργατικό Κέντρο, καθώς και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του και τις επόμενες κινήσεις του, ενόψει της συνέχισης των κινητοποιήσεων.