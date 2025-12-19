Σάμος: Άνοιξε το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Κοκκαρίου – Σε νέα συνεδρίαση θα καθορίσουν την στάση τους

Σύνοψη από το

  • Άνοιξε λίγο μετά τις 9 το βράδυ ο δρόμος που παρέμενε κλειστός από τις 3 το μεσημέρι στην Σάμο. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αφού ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση των αγροτών στον κόμβο Κοκκαρίου.
  • Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έστησε μπλόκο στον κόμβο του Κοκκαρίου, με τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί, συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου.
  • Τη δράση των αγροτών στήριξε το Εργατικό Κέντρο και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες για να καθορίσει την περαιτέρω στάση και τις επόμενες κινήσεις του.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σάμος: Άνοιξε το μπλόκο των αγροτών στον κόμβο Κοκκαρίου – Σε νέα συνεδρίαση θα καθορίσουν την στάση τους

Λίγο μετά τις 9 το βράδυ άνοιξε ο δρόμος που παρέμενε κλειστός από τις 3 το μεσημέρι στην Σάμο με τη διέλευση των οχημάτων να γίνεται νωρίτερα μόνο σε μικρά χρονικά διαστήματα, τα οποία επέτρεπαν οι αγρότες. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε αφού ολοκληρώθηκε η κινητοποίηση που είχε στηθεί στο σημείο.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος έστησε, με νέα απόφασή του, μπλόκο στον κόμβο του Κοκκαρίου, με τη συμμετοχή αγροτών από όλο το νησί. Η κινητοποίηση αποτέλεσε συνέχεια των παρεμβάσεων του Συλλόγου, στο πλαίσιο των διεκδικήσεων που έχουν τεθεί από τον αγροτικό κόσμο της Σάμου.

Τη δράση των αγροτών στήριξε το Εργατικό Κέντρο, καθώς και μέλη του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, τα οποία βρέθηκαν στο σημείο, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις.

Ο Πανσαμιακός Αγροτικός Σύλλογος θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να καθορίσει την περαιτέρω στάση του και τις επόμενες κινήσεις του, ενόψει της συνέχισης των κινητοποιήσεων.

