Άνω Λιόσια: Πυροβολισμοί σε επιχείρηση με χαλιά – Εντοπίστηκαν 10 κάλυκες

  • Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, σε κατάστημα πώλησης χαλιών, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς.
  • Στο σημείο εντοπίστηκαν δέκα κάλυκες των 9 χιλιοστών, ενώ κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκαν επτά οπές στη τζαμαρία και στο ρολό ασφαλείας του καταστήματος.
  • Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να συλλέγουν οπτικοακουστικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης.
Ένα σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στα Άνω Λιόσια, στη συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Κούνδουρου, όταν άγνωστο άτομο άνοιξε πυρ σε κατάστημα πώλησης χαλιών, χωρίς να υπάρξουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες το επεισόδιο καταγράφηκε περίπου στις 19:20, με αστυνομικούς να φτάνουν άμεσα στο σημείο, όπου εντόπισαν δέκα κάλυκες των 9 χιλιοστών. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησαν επιτόπια αυτοψία, καταγράφοντας με προσοχή όλα τα ευρήματα που άφησε πίσω του το άτομο που άνοιξε πυρ.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στον χώρο της επιχείρησης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν επτά οπές στη τζαμαρία και στο ρολό ασφαλείας του καταστήματος, γεγονός που επιβεβαίωσε τη χρήση πυροβόλου όπλου. Η έρευνα συνεχίζεται, με τις Αρχές να συλλέγουν οπτικοακουστικό υλικό από την περιοχή, προκειμένου να αποτυπωθεί πλήρως το περιστατικό και να εντοπιστεί ο δράστης.

