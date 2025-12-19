Νίκος Ξυλούρης: Συγκινεί η χήρα του σπουδαίου καλλιτέχνη – «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον κρατάει ζωντανό 45 χρόνια»

Δηλώσεις στους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η χήρα του Νίκου Ξυλούρη, με αφορμή την παράσταση-αφιέρωμα στη μνήμη του αείμνηστου ερμηνευτή, στο θέατρο «ΗΒΗ».

Η Ουρανία Ξυλούρη, η οποία συμπορεύτηκε με τον σπουδαίο μουσικό για πάνω από 20 χρόνια, και στη διάρκεια της κοινής τους ζωής απέκτησαν δύο παιδιά, μιλώντας στα τηλεοπτικά συνεργεία, θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο, για το γεγονός πως «έχει ζωντανό» τον σύζυγό της και μεγάλο καλλιτέχνη, 45 χρόνια μετά τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νίκος Ξυλούρης έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 1980, σε ηλικία μόλις 43 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη στο πανελλήνιο.

Σχετικά με την παράσταση, η χήρα του αείμνηστου μουσικού ανέφερε πως: «Ήταν πάρα πολύ καλή παράσταση. Εξαιρετική! Από ό,τι περίμενα να μην πω 10 φορές παραπάνω, πολλές φορές παραπάνω».

Συνεχίζοντας, η Ουρανία Ξυλούρη είπε: «Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον έχει ζωντανό 45 χρόνια».