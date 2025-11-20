Ρηνιώ Ξυλούρη για Νίκο Ξυλούρη: «Ό,τι και να συνέβαινε, όταν έβαζε το κλειδί στην πόρτα ήταν ο μπαμπάς»

Την Ρηνιώ Ξυλούρη, παιδί του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη, υποδέχτηκαν την Πέμπτη (20/11) στο «Στούντιο 4», η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος. Η κόρη του σπουδαίου καλλιτέχνη μίλησε με συγκινητικά λόγια για εκείνον, για το πώς ήταν ως μπαμπάς, ενώ αναφέρθηκε και στην απώλειά του, καθώς και στην αγάπη που έχει ο κόσμος για τον επιτυχημένο τραγουδιστή.

Όταν ρωτήθηκε για το πώς είναι να μεγαλώνει σαν κόρη του Ξυλούρη, η Ρηνιώ Ξυλούρη απάντησε ότι: «Έχει πολύ φως, πολλή αγάπη. Αλλά ξέρετε, μετά ξαφνικά πέφτει σκιά και ένα βαθύ πένθος. Ήμουν 13 ετών όταν έφυγε από τη ζωή. Πονάει, γιατί είναι η εφηβεία, πονάει και το παιδί και ο έφηβος και τον ακολουθεί, είναι μία πολύ ευαίσθητη ηλικία».

«Ο μπαμπάς μου είχε ένα χαρακτηριστικό, ό,τι και να συνέβαινε, όταν έβαζε το κλειδί στην πόρτα και έμπαινε στο σπίτι, ήταν ο μπαμπάς. Ήταν πολύ γλυκός άνθρωπος, έδινε πολύ χάδι, πολύ φιλί, ήταν όλο στο κανάκεμα», εξομολογήθηκε σε άλλο σημείο.

Μιλώντας για την απώλεια του Νίκου Ξυλούρη, η κόρη του αείμνηστου καλλιτέχνη ανέφερε πως: «Έχει μια ιδιαιτερότητα η περίπτωση του πατέρα μου. Απαλύνει ο πόνος, δεν τελειώνει το πένθος. Απαλύνει και από την αγάπη του κόσμου που σε βλέπει και ακούει το όνομά σου και λέει “τι τον είχες;” κι αμέσως ή βάζει τα κλάματα ή λέει “να σου πω μια ιστορία, εγώ νανούριζα το παιδί μου με τα τραγούδια του πατέρα σου”».

«Αυτό το πράγμα… Λες, κοίταξε, ο κόσμος σήμερα, 2025, τον αντιμετωπίζει με τόση αγάπη, βαθιά. Και πιστεύει, τώρα που ζούμε σε άγριες εποχές, σκοτεινές εποχές, που τα παιδιά μας μεγαλώνουν ασπιδομένα με σκληρότητα πολύ… Και βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει μείνει στις καρδιές των ανθρώπων για να τους θυμίζει ότι ζήσαμε και με αγάπη και με τρυφερότητα και με κατανόηση και με συμπόνια!», συνέχισε η Ρηνιώ Ξυλούρη.