Σταματίνα Τσιμτσιλή: «Μου έγραψαν κάποιοι σε μηνύματα, ότι η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό και να μην τη διαφημίζω»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Σταματίνα Τσιμτσιλή
Φωτογραφία: Instagram/stam_tsimtsili

Με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη σε συναυλία του ράπερ Rack, ο οποίος ζήτησε από το κοινό να φωνάξει «Ιησού Χριστός Νικά», η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή της την Πέμπτη (20/11), αναφέρθηκε σε κάτι που βίωσε η ίδια. Συγκεκριμένα, η παρουσιάστρια του «Happy Day» μίλησε για τα σχόλια που δέχτηκε, όταν δημοσιοποίησε το ταξίδι της στη Μυτιλήνη, για να εκπληρώσει ένα τάμα που είχε.

«Είχα πάει πριν από έναν μήνα στη Μυτιλήνη για το τάμα μου και ανέβασα κάποιες φωτογραφίες. Μου έγραψαν κάποιοι σε μηνύματα, ότι “η πίστη είναι κάτι πολύ προσωπικό μην τη διαφημίζεις”. Διαφωνώ», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην εκπομπή της.

Ακόμα, η παρουσιάστρια εξήγησε πως: «Εγώ λοιπόν είμαι της λογικής, ότι όπως μιλάς για κομμάτια της ψυχής σου ανοιχτά, αν νιώθεις ότι η θρησκεία είναι ένα κομμάτι της ψυχής σου, της ζωής σου, της καρδιάς σου, καλό είναι να το λες. Γιατί από την άλλη αυτό είναι μία ομολογία πίστης που την έχουμε ανάγκη τη σήμερον ημέρα. Τη σήμερον ημέρα που μιλάμε ανοιχτά και δημοκρατικά για όλα, να μην κρυβόμαστε».

13:53 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

