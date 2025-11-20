Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν ξέρω αν θα με δείτε στην τηλεόραση τον Ιανουάριο του 2026»

Η Κατερίνα Καραβάτου έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno».

«Δεν ξέρω τι να σας πω και αν θα με δείτε στην τηλεόραση τον Ιανουάριο του 2026. Μόλις μάθω, μόλις με ειδοποιήσουν από το κανάλι, θα σας πω κι εγώ. Με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα, με τα οποία αισθάνομαι ότι μου πηγαίνουν, μου αρέσουν, μου φέρνουν κάτι διαφορετικό. Είναι μία νέα πρόκληση. Έτσι λειτουργώ, έτσι έχει πάει και όλο το προηγούμενο διάστημα και είμαι χαρούμενη για αυτό» είπε αρχικά.

«Όχι, δεν πρόκειται να σχολιάσω εγώ τις παραφιλολογίες. Δεν δεν το κάνω ποτέ, δεν θέλω καθόλου. Αυτό που θα γίνει θα το αποφασίσει ο σταθμός. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στο κανάλι. Φυσικά και έχω άποψη για τους ανθρώπους, με τους οποίους θα ήθελα να είμαι στο πάνελ, γιατί είμαι πολλά χρόνια πια σε αυτό το χώρο και έχω σχέσεις, γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι πάντα δυνατόν να δουλεύεις με τους ανθρώπους που θα ήθελες ενδεχομένως» πρόσθεσε η Κατερίνα Καραβάτου.