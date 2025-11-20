Δήμητρα Ματσούκα: Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση

Άννα Κανδύλη

lifestyle

Δήμητρα Ματσούκα

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στην Δήμητρα Ματσούκα.

Η ηθοποιός θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο για να δικαστεί.

Φωτογραφία από την μεταγωγή της Δήμητρας Ματσούκα
Φωτογραφία από την μεταγωγή της Δήμητρας Ματσούκα

Υπενθυμίζεται πως η ηθοποιός συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης 19 Νοεμβρίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, επειδή εντοπίστηκε να οδηγεί το όχημά της υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα, περίπου στις 23:30 στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δάφνης άνδρες της Τροχαίας έκαναν σήμα στην ηθοποιό να σταματήσει για έλεγχο καθώς κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το όχημά της δεν έφερε πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί λόγω παράνομης στάθμευσης, ενώ της είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα.

Επιπρόσθετα οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

 

