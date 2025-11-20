Χρυσοχοΐδης: Έχουν χαρτογραφηθεί 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη – Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές, νέο πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή

Στην αυστηροποίηση των ποινών για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στην Κρήτη προχώρησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο Ρέθυμνο.

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης έστειλε σαφές μήνυμα τονίζοντας πως η Ελληνική Αστυνομία έχει χαρτογραφήσει 20 εγκληματικές οργανώσεις στην Κρήτη, ενώ εκτός από το νέο πιο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο για την παράνομη οπλοκατοχή, ανακοίνωσε και την ενίσχυση των ελέγχων σε λιμάνια του νησιού, αλλά και της χώρας, για την πάταξη του εμπορίου όπλων και πυρομαχικών.

Συγκεκριμένα, για τις μπαλωθιές προβλέπεται ποινή φυλάκισης έως 2 έτη και χρηματικό πρόστιμο που κυμαίνεται από 1.000 έως 30.000 ευρώ. Ο υπουργός τόνισε ότι ευθύνη φέρει και ο καταστηματάρχης που επιτρέπει τις μπαλωθιές, ο οποίος θα πρέπει να τις καταγγείλει, διαφορετικά αντιμετωπίζει ποινές φυλάκισης, βαριά πρόστιμα, διοικητική κύρωση με σφράγιση καταστήματος ή ακόμη και απώλεια της άδειας λειτουργίας.

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε τη δημιουργία Τμήματος Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων στην Κρήτη, το οποίο θα χειρίζεται υποθέσεις όπως ζωοκλοπές, αγροζημίες και άλλα σοβαρά αδικήματα, παραπέμποντας τις υποθέσεις στο πλαίσιο του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Επιπλέον, ιδρύεται Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς με έδρα τις Μοίρες, η οποία θα στεγάζεται σε κτίριο που παραχώρησε ο Δήμος Φαιστού και θα λειτουργήσει πλήρως μέχρι τα τέλη του έτους. Το προσωπικό θα ενισχυθεί με 40 νέους αστυνομικούς, ενώ θα διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης νέα τμήματα για την ενίσχυση της ασφάλειας:

  • Ομάδα ΔΙΑΣ για αστικές και περιαστικές περιοχές (Άγιοι Δέκα, Μοίρες, Καπαριανά)
  • Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ)
  • ΤΑΕ Μεσαράς ως επιχειρησιακός βραχίονας των ανωτέρων τμημάτων

Όσον αφορά στον νόμο περί όπλων, προανήγγειλε αυστηρότερους περιοριστικούς όρους που θα επιβάλλονται από τους εισαγγελείς για την αποτροπή κινδύνου λόγω φιλονικιών. Παράλληλα, διευρύνεται ο χώρος εφαρμογής της απαγόρευσης οπλοκατοχής σε δημόσιες εκδηλώσεις, όπως γάμους, βαφτίσεις, κηδείες, εμποροπανηγύρεις και δικαστικά καταστήματα, με προβλεπόμενη ποινή φυλάκισης έως 8 έτη και χρηματικές κυρώσεις.

Η παρέμβαση του υπουργού εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο της κυβέρνησης για τον αφοπλισμό όσων κατέχουν όπλα χωρίς άδεια και την ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας σε όλη την Κρήτη.

Δείτε εδώ ολόκληρη την παρουσίαση

Δείτε βίντεο:

