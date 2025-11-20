Καιρός: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για καταιγίδες – Οι περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο την Παρασκευή

Enikos Newsroom

κοινωνία

βροχή καιρός κακοκαιρία αθήνα

Επιδείνωση του καιρού έρχεται τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με την ΕΜΥ, η οποία εξέδωσε  έκτακτο δελτίο με πορτοκαλί προειδοποίηση.

Οι βροχές και οι καταιγίδες που εκδηλώνονται στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται τη νύχτα να ενταθούν εκ νέου.

Την Παρασκευή (21-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο.

Βαθμιαία ύφεση των ισχυρών φαινομένων προβλέπεται από αργά τη νύχτα της Παρασκευής (21-11-25) προς το Σάββατο (22-11-25).

15:35 , Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025

