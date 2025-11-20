Αποστολάκη: «Μεθόδευση» ώστε να μην απαντήσει ο Γιώργος Ξυλούρης στις ερωτήσεις της Εξεταστικής

Enikos Newsroom

πολιτική

Μιλένα Αποστολάκη

Σε δήλωσή της, μετά την αποχώρηση των βουλευτών της αντιπολίτευσης από την εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είπε ότι «η σημερινή μεθόδευση αποσκοπεί στο να μην απαντήσει ο κύριος Ξυλούρης, ποιες πλάτες του επέτρεπαν την παραβατική του δραστηριότητα, αλλά και να μην μας μιλήσει για τις προνομιακές του σχέσεις με τον πρωθυπουργό, τον κ. Βορίδη και τον κ. Αυγενάκη».

«Σήμερα έπεσαν οι μάσκες της πολιτικής υποκρισίας και των αντιθεσμικών μεθοδεύσεων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στο σκάνδαλο διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αφού πρώτα εμπόδισαν τη δικαιοσύνη να ερευνήσει τους δύο υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας ευτελίζοντας τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες, σήμερα ο “Φραπές”, ο κομματάρχης και συνδαιτυμόνας του κ. Μητσοτάκη και εκ των πρωταγωνιστών του σκανδάλου βάσει του πορίσματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία, αρνήθηκε να προσέλθει στην Εξεταστική Επιτροπή για να μείνουν κλειστά τα στόματα», ανέφερε επίσης νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του με αφορμή το υπόμνημα του Γιώργου Ξυλούρη.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίζει τα ρέστα της επιτρέποντας στον εισηγητή της να τραμπουκίζει έντιμους ανθρώπους στην εξεταστική επιτροπή και κρατώντας στο απυρόβλητο τους πρωταγωνιστές της “γαλάζιας” εγκληματικής οργάνωσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ως χθες διατυμπάνιζαν ότι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, σήμερα μεθοδεύουν ένα ακόμη σκέλος της συγκάλυψης. Ο θεσμικός τους κατήφορος δεν έχει τέλος. Ο Πρωθυπουργός είναι βαριά εκτεθειμένος», συμπληρώνει το ΠΑΣΟΚ.

 

 

 

 

