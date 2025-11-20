Πετρούπολη: Μαθητές σήκωσαν πανό σε σχολείο υπέρ της Χρυσής Αυγής – Η μαρτυρία για τον 16χρονο με τον μπαλτά

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πετρούπολη: Πανό υπέρ της Χρυσής Αυγής σε σχολείο

Ανησυχία και προβληματισμό προκαλούν τα όσα συμβαίνουν σε σχολείο στην Πετρούπολη, όπου μαθητής Λυκείου πήγε έχοντας μαζί του μπαλτά, ενώ στο ίδιο σχολείο αναρτήθηκε πανό της Χρυσής Αυγής.

Το πανό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις έγραφε: «Είναι μύθος το Πολυτεχνείο» ενώ έφερε σφραγίδα της Χρυσής Αυγής.

Μαθητής του σχολείου που τελούσε υπό κατάληψη μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον άλλον μαθητή που πήγε με μπαλτά λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθε λογικά (σ.σ.: ο μαθητής με τον μπαλτά) για να ανοίξει την κατάληψη».

Αναφερόμενος στο πανό που ανάρτησαν μαθητές του σχολείου που είναι προφανώς μέλη ακροδεξιών οργανώσεων, είπε «ναι το σήκωσαν μαθητές από εδώ, από το σχολείο». Για τον μαθητή που απεικονίζεται στη φωτογραφία με το πανό στα κάγκελα του σχολείου είπε ότι «είναι ο αρχηγός», και πρόσθεσε πως «συμφωνώ απόλυτα με το περιεχόμενό του».

Σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων, στους κόλπους του σχολείου δρα ακροδεξιά ομάδα η οποία εκφοβίζει και επιτίθεται σε αλλοδαπούς μαθητές.

 

 

