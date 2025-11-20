Θεσσαλονίκη: Θρασύτατη ληστεία σε κατάστημα στην Τούμπα – Ακινητοποιήθηκε από υπάλληλο ο δράστης

Οπλοφόρος λήστεψε κατάστημα καφέ – ψιλικών στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, απειλώντας τόσο τον υπάλληλο όσο και μια πελάτισσα, στην οποία άσκησε σωματική βία. Κατά την έξοδό του, όμως, κι αφού απέσπασε προηγουμένως 60 ευρώ από την ταμειακή μηχανή και τσιγάρα, ο υπάλληλος τον ακινητοποίησε, με αποτέλεσμα ο 39χρονος ληστής να συλληφθεί από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η ληστεία σημειώθηκε, χθες το πρωί, με τους αστυνομικούς να κατάσχουν το όπλο, το οποίο περιείχε έναν κάλυκα κι ένα φυσίγγιο.