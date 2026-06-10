Σαν σήμερα 10 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
- Διεθνής Ημέρα Διαλόγου μεταξύ των Πολιτισμών
- Διεθνής Ημέρα Εραλδικής
- Παγκόσμια Ημέρα «Art Nouveau»
Γεγονότα
- 1877: Ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με πρωτοβουλία της βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.
- 1915: Ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών.
- 1942: Οι Ναζί καίνε το τσεχικό χωριό Λίντιτσε ως εκδίκηση για τη δολοφονία του αρχιναζί Ράινχαρντ Χάιντριχ.
- 1944: Οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του.
- 1956: Η κυβέρνηση Καραμανλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβηττού, με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου.
- 1967: Λήγει ο Πόλεμος των Έξι Ημερών, με θρίαμβο των Ισραηλινών επί των Αράβων. Οι Ισραηλινοί κατακτούν τη Λωρίδα της Γάζας, τη χερσόνησο του Σινά, τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη ποταμού, την ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν.
- 1999: Πόλεμος του Κοσόβου: Το ΝΑΤΟ αναστέλει τις αεροπορικές επιδρομές του καθώς ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς συμφωνεί να αποσύρει τις σερβικές δυνάμεις από το Κοσσυφοπέδιο.
- 2016: Η πρώην διαγωνιζόμενη στο Voice Κριστίνα Γκρίμι πυροβολείται θανάσιμα στο Ορλάντο μετά από μία συναυλία. Υπέκυψε στα τραύματά της σε ηλικία 22 ετών.
Γεννήσεις
- 1915: Σολ Μπέλοου, εβραϊκής καταγωγής Καναδός συγγραφέας. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1976. («Η μοναδική», «Η κλοπή», «Ράβελσταϊν» και «Χέρτζογκ») (Θαν. 5/4/2005)
- 1922: Τζούντι Γκάρλαντ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Φράνσις Ίθελ Γκαμ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. (Θαν. 22/6/1969)
- 1931: Ζοάο Ζιλμπέρτο, Βραζιλιάνος μουσικός, τραγουδιστής και συνθέτης, από τους θεμελιωτές της μπόσα νόβα. (Θαν. 6/7/2019)
- 1959: Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός ποδοσφαιριστής και προπονητής
- 1971: Άριελ Κωνσταντινίδη, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1976: Λίνα Σακκά, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1979: Ιάκωβος Τσακαλίδης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής
- 1985: Βασίλης Τοροσίδης, Έλληνας ποδοσφαιριστής
Θάνατοι
- 1580: Λουίς Ντε Καμόενς, εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας. (Γεν. 1524)
- 1982: Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, Γερμανός σκηνοθέτης. (Γεν. 31/5/1945)
- 2004: Ρέι Τσαρλς (Ρόμπινσον), Αμερικανός τραγουδιστής, πιανίστας και συνθέτης, από τους διαμορφωτές της σόουλ μουσικής. (Γεν. 23/9/1930)
- 2010: Γιάννης Σπανουδάκης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής και προπονητής
- 2016: Γιάννης Μιχαλόπουλος, Έλληνας ηθοποιός
- 2018: Παύλος Γιαννακόπουλος, Έλληνας επιχειρηματίας
- 2023: Γιάννης Μαρκόπουλος, Έλληνας μουσικοσυνθέτης