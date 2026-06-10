Σαν σήμερα 10 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η σημερινή ημέρα συνδέεται με σημαντικά ιστορικά, κοινωνικά και πολιτιστικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ξεχωρίζουν η ίδρυση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού το 1877, το Ολοκαύτωμα του Διστόμου το 1944, η λήξη του Πολέμου των Έξι Ημερών το 1967 και η αναστολή των αεροπορικών επιδρομών του ΝΑΤΟ στον Πόλεμο του Κοσόβου το 1999. Παράλληλα, η ημέρα περιλαμβάνει γεννήσεις σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως ο Σολ Μπέλοου, η Τζούντι Γκάρλαντ, ο Κάρλο Αντσελότι και ο Βασίλης Τοροσίδης, καθώς και θανάτους ανθρώπων που άφησαν ισχυρό αποτύπωμα στην τέχνη, τη μουσική, τον αθλητισμό και τις επιχειρήσεις, όπως ο Ρέι Τσαρλς, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Παύλος Γιαννακόπουλος και ο Γιάννης Μαρκόπουλος.