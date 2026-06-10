Ρωσία: Επίθεση με drones στη Νοβοκουιμπίσεφσκ – Έκλεισε προσωρινά ο εναέριος χώρος της Σαμάρα

Η πόλη Νοβοκουιμπίσεφσκ, στην περιφέρεια Σαμάρα της Ρωσίας, βρέθηκε στο στόχαστρο επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, σύμφωνα με ανακοίνωση του περιφερειάρχη Βιατσεσλάβ Φεντορίστσεφ μέσω Telegram.

Η ευρύτερη περιοχή έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία, καθώς εκεί λειτουργεί το διυλιστήριο πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Rosneft. Οι Αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες για πιθανές ζημιές ή για την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε επίσης ότι ο εναέριος χώρος της Σαμάρα έκλεισε προσωρινά, μετά την επίθεση με drones στην περιοχή.

Πηγή: Reuters