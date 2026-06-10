Ιράν: Διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στο Μπαντάρ Αμπάς και την περιοχή Σιρίκ

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Αρκετές διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει μέχρι στιγμής επίσημες διευκρινίσεις για την προέλευση των εκρήξεων. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ανακοινώσει λεπτομέρειες για πιθανές ζημιές ή για τα αίτια του συμβάντος.

Το Μπαντάρ Αμπάς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της χώρας. Η πόλη βρίσκεται κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περιοχή που παραμένει στο επίκεντρο αυξημένης έντασης το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια ώρα, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις και στην περιοχή Σιρίκ, επίσης στο νότιο Ιράν, επικαλούμενο τοπικές πηγές.