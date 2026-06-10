Στενά του Ορμούζ: Το IRIB μετέδωσε ότι σταμάτησαν οι επιθέσεις στις νότιες ακτές του Ιράν

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι σταμάτησαν οι επιθέσεις στις νότιες ακτές του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά από αμερικανικά πλήγματα που έγιναν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου. Η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων και στρατιωτικών ανακοινώσεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος, Στενά του Ορμούζ
Φωτογραφία Αρχείου: Amirhossein KHORGOOEI / ISNA / AFP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι σταμάτησαν οι επιθέσεις κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα.
  • «Η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη», ανέφερε το IRIB σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
  • Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Το ιρανικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι σταμάτησαν οι επιθέσεις κατά μήκος των νότιων ακτών του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, μετά τα αμερικανικά πλήγματα που πραγματοποιήθηκαν ως απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

«Η κατάσταση είναι πλέον ήρεμη», ανέφερε το IRIB σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για την έκταση ή τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Η περιοχή των Στενών του Ορμούζ, ένα από τα πιο κρίσιμα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την ενεργειακή τροφοδοσία, παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, εν μέσω ανταλλαγής επιθέσεων και στρατιωτικών ανακοινώσεων.

Πηγή: AFP

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ