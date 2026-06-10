Ιράν: Εκρήξεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ για αντίποινα

Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι προχωρούν σε πλήγματα ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν και στο νησί Κεσμ, με ορισμένα ιρανικά ΜΜΕ να αναφέρουν ότι τα πλήγματα έγιναν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
(AP Photo/Fatima Shbair)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι προχωρούν σε πλήγματα ως αντίποινα.
  • Οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν και στο νησί Κεσμ, σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.
  • Ορισμένα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα πλήγματα έγιναν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη, ενώ οι πληροφορίες μεταδίδονται από ιρανικές πηγές.

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Εκρήξεις ακούστηκαν στη νότια ακτή του Ιράν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση των ΗΠΑ ότι προχωρούν σε πλήγματα ως αντίποινα για την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εκρήξεις σημειώθηκαν σε τοποθεσίες της επαρχίας Ορμουζγκάν και στο νησί Κεσμ, σε παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα.

Ορισμένα ιρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι τα πλήγματα έγιναν από αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες μεταδίδονται από ιρανικές πηγές, ενώ η περιοχή παραμένει στο επίκεντρο της έντασης μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

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