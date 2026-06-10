Μέση Ανατολή: Αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά την κατάρριψη ελικοπτέρου Apache – «Θα υπάρξει απάντηση», απειλεί η Τεχεράνη

Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων, μετά την κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ. Η CENTCOM ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις άρχισαν «πλήγματα αυτοάμυνας» κατά του Ιράν, έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ έπληξαν το νησί Κεσμ στα Στενά του Ορμούζ, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν και στο Μπαχρέιν. Λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η κατάσταση στο Ιράν ήταν πλέον ήρεμη μετά τις αμερικανικές επιδρομές. Το Mehr News ανέφερε ότι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο νησί Κεσμ, καθώς και στο Σιρίκ, το Τζασκ και το όρος Μομπαρακέχ. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις άρχισαν περίπου στις 12 τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ώρα Ελλάδας, «σε απάντηση στην κατάρριψη αμερικανικού ελικοπτέρου Apache του Στρατού των ΗΠΑ» που σημειώθηκε την προηγούμενη ημέρα.

«Η αποστολή αποτελεί αναλογική απάντηση σε αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», ανέφερε η CENTCOM.

U.S. Central Command (CENTCOM) forces began launching self-defense strikes against Iran at 5 p.m. ET today at the Commander in Chief’s direction, in response to yesterday’s downing of a U.S. Army Apache helicopter. The mission is a proportional response to unjustified Iranian… — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 9, 2026

Από την πλευρά της, η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές, προειδοποίησε ότι θα υπάρξει «αποφασιστική απάντηση», εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιήσουν την κατάρριψη του ελικοπτέρου ως πρόσχημα για στρατιωτική επίθεση.

Η στάση του Ντόναλντ Τραμπ μεταβλήθηκε μέσα σε λίγες ώρες. Αρχικά, ο Αμερικανός πρόεδρος επιχείρησε να υποβαθμίσει το περιστατικό, λέγοντας σε τηλεφωνική συνομιλία με τη Wall Street Journal ότι «δεν ήταν κάτι σοβαρό» και τονίζοντας ότι «ο πιλότος είναι καλά». Παράλληλα, ανέφερε ότι ο αποκλεισμός έκανε το Ιράν «πολύ φτωχό» και πρόσθεσε ότι θα διατηρούσε τον αποκλεισμό σε ισχύ για όσο διάστημα ήταν απαραίτητο.

Λίγο αργότερα, όμως, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο ABC News ότι ανέμενε να υπάρξει «πολύ δυνατή» ανταπόδοση μετά την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου από το Ιράν.

«Πιστεύω ότι η ανταπόδοση θα πρέπει να είναι πολύ δυνατή, πολύ ισχυρή», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, λίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση των αμερικανικών πληγμάτων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν ευθύνεται για την κατάρριψη του αμερικανικού ελικοπτέρου, το οποίο πραγματοποιούσε νυχτερινή περιπολία στα Στενά του Ορμούζ.

«Μόλις ενημερώθηκα από τις σπουδαίες ένοπλες δυνάμεις μας πως χθες οι Ιρανοί κατέρριψαν ένα από τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα Apache, ενώ έκανε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο πιλότοι δεν έχουν τραυματιστεί και είναι ασφαλείς», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

“I have just been informed by our Great Military that last night the Iranians shot down one of our highly sophisticated Apache Helicopters while patrolling over the Strait of Hormuz. There were two pilots involved, both are safe and uninjured. Nevertheless, the United States… pic.twitter.com/yMGXqG89ax — The White House (@WhiteHouse) June 9, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόσθεσε ότι «οι ΗΠΑ πρέπει, αναγκαστικά, να απαντήσουν σε αυτήν την επίθεση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τη μορφή της αμερικανικής αντίδρασης.

Το αμερικανικό ελικόπτερο Apache, το οποίο κατέπεσε τη Δευτέρα στα Στενά του Ορμούζ, επλήγη από ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος Shahed, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται Αμερικανό αξιωματούχο. Το ίδιο δημοσίευμα επιβεβαίωσε σχετικές πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα ο ιστότοπος Axios.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, πλωτό drone του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού εντόπισε και διέσωσε τους δύο πιλότους κοντά στις ακτές του Ομάν, λίγες ώρες μετά την κατάρριψη. Η αμερικανική διοίκηση ανέφερε ότι τα δύο μέλη του πληρώματος ανακτήθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το πλήγμα που δέχθηκε το ελικόπτερο.

Η Τεχεράνη απάντησε στις αμερικανικές προειδοποιήσεις με νέες δηλώσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κάλεσε τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις που βρίσκονται κοντά στην ιρανική επικράτεια να αποχωρήσουν.

«Οι ξένες δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί κοντά στην επικράτειά μας βρίσκονται διαρκώς σε κίνδυνο, λόγω ανθρώπινου λάθους από την πλευρά τους, απλού ατυχήματος ή επειδή μπορεί να βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών. Για να μειώσουν τον κίνδυνο, η καλύτερη λύση για εκείνες είναι να αποχωρήσουν», ανέφερε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Foreign forces in proximity to our territory are at constant risk on account of their own human errors, plain accidents, or potentially being caught in crossfire. To reduce risk, best solution is for them to leave. We prefer language of diplomacy but speak other languages too. pic.twitter.com/5DDgHAscBj — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) June 9, 2026

Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκε και ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο οποίος έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Προτιμάμε τη γλώσσα της διπλωματίας, όμως μιλάμε πολύ πιο άπταιστα άλλες γλώσσες. Παραβιάστε τις δεσμεύσεις σας και εμείς θα στραφούμε σε αυτήν που γνωρίζουμε καλύτερα».

Το Apache είναι το δεύτερο επανδρωμένο αεροσκάφος που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν ότι καταρρίφθηκε από ιρανικές δυνάμεις μετά την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. Τον Απρίλιο είχε προηγηθεί η συντριβή μαχητικού-βομβαρδιστικού F-15E στο νοτιοδυτικό Ιράν. Και οι δύο πιλότοι είχαν διασωθεί, ενώ ο ένας είχε ανακτηθεί έπειτα από στρατιωτική επιχείρηση.

Οι τελευταίες εξελίξεις εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις προοπτικές διατήρησης της εκεχειρίας στον Κόλπο, η οποία είχε ανακοινωθεί στις 8 Απριλίου. Η νέα ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ δείχνει σημαντική αλλαγή σε σχέση με όσα δήλωνε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν υποστήριζε ότι η αμερικανική διπλωματία βρισκόταν «στα τελικά στάδια μιας πολύ, πολύ καλής συμφωνίας» για τον τερματισμό των εχθροπραξιών μέσα στις επόμενες «δύο ή τρεις ημέρες».

Τη Δευτέρα, το Ισραήλ και το Ιράν ανακοίνωσαν ότι θα σταματήσουν τις μεταξύ τους επιθέσεις, έπειτα από σχετική έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για παύση των πρώτων άμεσων ανταλλαγών πυρών από τον Απρίλιο. Ωστόσο, η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα επαναλάβει τις εχθροπραξίες, εάν το Ισραήλ συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον της συμμάχου της, Χεζμπολάχ, στον Λίβανο.