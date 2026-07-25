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«ΠΑΣΟΚ…άρα OnAir» με Διαμαντοπούλου και Σπυριδάκη – Νέο βίντεο στο TikTok

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το «ΠΑΣΟΚ… άρα on air» είναι η νέα σειρά vidcast/podcast και ψηφιακών παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με στόχο την ανοιχτή πολιτική συζήτηση χωρίς έτοιμα συνθήματα.
  • Η Άννα Διαμαντοπούλου και η Κατερίνα Σπυριδάκη συζητούν στο δεύτερο βίντεο της σειράς «ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir» για τις προκλήσεις του ελληνικού τουρισμού. Εστιάζουν στην πίεση που δέχονται οι τοπικές κοινωνίες και στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Επισημαίνεται η ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα, δίχως όμως να εξαντλεί τους ανθρώπους, τις πόλεις, αλλά και τους τουριστικούς προορισμούς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η Άννα Διαμαντοπούλου συναντά την βουλευτή του κόμματος Κατερίνα Σπυριδάκη στο δεύτερο βίντεο της σειράς «ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir», με τίτλο «Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά»

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«ΠΑΣΟΚ…άρα OnAir»

Το ραντεβού για το νέο βίντεο που δίνεται στα Social Media, το θέμα συζήτησης είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ελληνικός τουρισμός, με εστίαση στην πίεση που δέχονται οι τοπικές κοινωνίες, τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προοπτική ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης.

Αυτό που επισημαίνεται και αφορά στο επίκεντρο της συζήτησης είναι η ανάγκη διαμόρφωσης ενός αναπτυξιακού σχεδίου που θα εξασφαλίζει βιωσιμότητα, δίχως όμως να εξαντλεί τους ανθρώπους, τις πόλεις, αλλά και τους τουριστικούς προορισμούς.

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@pasokaraonair Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26 Ιουλίου 20:00 H #ΆνναΔιαμαντοπούλου και η #ΚατερίναΣπυριδάκη συζητούν για τον τουρισμό, την πίεση στις τοπικές κοινωνίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την ανάγκη ενός μοντέλου ανάπτυξης που δεν εξαντλεί ανθρώπους, πόλεις και προορισμούς. Η Ελλάδα του 2035 με καθαρή πολιτική ματιά. 🎙️ ΠΑΣΟΚ άρα OnAir | Episode 02 Σύντομα διαθέσιμο. @anna_diamantopoulou @k.spyridaki @pasokgr #ΠΑΣΟΚ #ΠΑΣΟΚOnAir #Τουρισμός ♬ original sound – PASOKara OnAir

Το «ΠΑΣΟΚ… άρα on air» είναι η νέα σειρά vidcast/podcast και ψηφιακών παρεμβάσεων του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, με στόχο την ανοιχτή πολιτική συζήτηση χωρίς έτοιμα συνθήματα, σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος.  Στο πρώτο βίντεο της σειράς, συμμετείχαν ο Κώστας Τσουκαλάς και ο Παύλος Χρηστίδης, με συζήτηση γύρω από το μέλλον της τετραήμερης εργασίας και ζητήματα καθημερινότητας.

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