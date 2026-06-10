Μπαχρέιν: Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για πλήγμα σε αμερικανική βάση

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο έδαφος του βασιλείου.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Το μήνυμα αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, την ώρα που οι Αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες προειδοποίησης.

«Η σειρήνα έχει ηχήσει. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο στην ανάρτησή του.