Μπαχρέιν: Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής μετά την ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης για πλήγμα σε αμερικανική βάση

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε στο Μπαχρέιν την Τετάρτη, μετά από ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο βασίλειο. Το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν σε ασφαλές σημείο, ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

Ιράν, Ισραήλ, ΗΠΑ, Πόλεμος
(φωτογραφία αρχείου)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε στο Μπαχρέιν, μετά τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο έδαφος του βασιλείου.
  • Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν σε ασφαλές σημείο, ενώ οι Αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες προειδοποίησης.
  • Το υπουργείο ανέφερε στην ανάρτησή του: «Η σειρήνα έχει ηχήσει. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Συναγερμός αεροπορικής επιδρομής εκδόθηκε στο Μπαχρέιν, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι ανέφεραν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα σε αμερικανική βάση στο έδαφος του βασιλείου.

Το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες και τους κατοίκους να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν σε ασφαλές σημείο. Το μήνυμα αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, την ώρα που οι Αρχές ενεργοποίησαν τις σειρήνες προειδοποίησης.

«Η σειρήνα έχει ηχήσει. Οι πολίτες καλούνται να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μεταβούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο», ανέφερε το υπουργείο στην ανάρτησή του.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ