Συλλήψεις για διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος αστυνομικού μετά το τροχαίο στην Καλλιθέα

Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για διαδικτυακές αναρτήσεις που δημοσίευαν προσωπικά δεδομένα, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος αστυνομικού. Οι αναρτήσεις συνδέονταν ψευδώς με θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στις 4 Ιουνίου 2026 στην Καλλιθέα, υποκινώντας πράξεις βίας εναντίον του αστυνομικού.

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περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δύο άνδρες συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος για διαδικτυακές αναρτήσεις με προσωπικά δεδομένα, εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο σε βάρος αστυνομικού.
  • Η υπόθεση συνδέεται με αναφορές μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 4ης Ιουνίου 2026 στην Καλλιθέα, όπου χρήστες συνέδεαν ψευδώς τον αστυνομικό με το περιστατικό και υποκινούσαν βία.
  • Οι Αρχές ταυτοποίησαν τους δύο κατηγορούμενους ως διαχειριστές λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης, τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κατασχέθηκαν και κινητά τηλέφωνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, στο πλαίσιο έρευνας για διαδικτυακές αναρτήσεις σε βάρος αστυνομικού.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έγκληση που υποβλήθηκε σε βάρος πέντε χρηστών του διαδικτύου. Οι συγκεκριμένοι χρήστες φέρονται να δημοσίευσαν προσωπικά δεδομένα του αστυνομικού, τα οποία είχαν υποστεί επεξεργασία, μαζί με εξυβριστικό και συκοφαντικό περιεχόμενο που παρακινούσε σε πράξεις βίας εναντίον του.

Η υπόθεση συνδέεται με διαδικτυακές αναφορές που έγιναν μετά το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, 4 Ιουνίου 2026, στην Καλλιθέα. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., χρήστες του διαδικτύου συνέδεαν ψευδώς τον συγκεκριμένο αστυνομικό με το περιστατικό, καθώς τον κατονόμαζαν και υποκινούσαν πράξεις βίας σε βάρος του.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος αξιοποίησαν στοιχεία από ανοιχτές πηγές στο διαδίκτυο και ταυτοποίησαν τους δύο κατηγορούμενους ως διαχειριστές δύο από τους πέντε λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που ερευνήθηκαν.

Οι Αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες, ενώ κατά τη διάρκεια των ερευνών κατέσχεσαν δύο κινητά τηλέφωνα. Τα κινητά θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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