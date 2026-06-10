ΗΠΑ: Η Βουλή ενέκρινε δαπάνη σχεδόν 70 δισ. δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών

Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε ένα δημοσιονομικό νομοσχέδιο που προβλέπει δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών, ένα μέτρο που εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο νόμου, το οποίο είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία, κατανέμει τα κεφάλαια στην αστυνομία μετανάστευσης (ICE), την αστυνομία συνόρων (CBP) και για έκτακτες δαπάνες, εντός των επόμενων τριών ετών.

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Διεθνή Νέα

Κογκρέσο Congress
Φωτογραφία αρχείου: Kevin Wurm / Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε δημοσιονομικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών.
  • Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων, την οποία ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης θητείας του.
  • Το κείμενο προβλέπει να διατεθούν, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE) και 26 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία συνόρων (CBP).

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη δημοσιονομικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών.

Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων, την οποία ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης θητείας του.

Το σχέδιο νόμου είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα. Το κείμενο προβλέπει να διατεθούν, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία συνόρων (CBP) και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

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