ΗΠΑ: Η Βουλή ενέκρινε δαπάνη σχεδόν 70 δισ. δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών

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Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε την Τρίτη δημοσιονομικό νομοσχέδιο, το οποίο προβλέπει δαπάνη σχεδόν 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων για επιχειρήσεις κατά παράτυπων μεταναστών.

Το μέτρο εντάσσεται στην πολιτική μαζικών απελάσεων, την οποία ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της δεύτερης θητείας του.

Το σχέδιο νόμου είχε ήδη εγκριθεί από τη Γερουσία την περασμένη εβδομάδα. Το κείμενο προβλέπει να διατεθούν, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, περίπου 38 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία μετανάστευσης (ICE), περίπου 26 δισεκατομμύρια δολάρια για την αστυνομία συνόρων (CBP) και 5 δισεκατομμύρια δολάρια για έκτακτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP