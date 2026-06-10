ΗΠΑ: Ολοκληρώθηκαν τα πλήγματα κατά ιρανικών συστημάτων κοντά στα Στενά του Ορμούζ

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Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα πλήγματα κατά ιρανικών συστημάτων αεράμυνας, σταθμών επίγειου ελέγχου και εγκαταστάσεων ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δήλωση της CENTCOM.

Οι επιθέσεις ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης, ως απάντηση, όπως αναφέρεται, στην κατάρριψη αμερικανικού στρατιωτικού ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, οι δυνάμεις της CENTCOM έπληξαν ιρανικά αντιαεροπορικά συστήματα, σταθμούς ελέγχου εδάφους και ραντάρ επιτήρησης κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν κατευθυνόμενα πυρομαχικά από μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού των ΗΠΑ.

Η CENTCOM χαρακτήρισε την επιχείρηση αναλογική απάντηση σε πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων και διεθνών εμπορικών πλοίων, τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή και έτοιμες να αμυνθούν απέναντι στην αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα», καταλήγει η ανακοίνωση.