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ΣΥΡΙΖΑ: Να επιστρέψουν οι ελληνικοί Patriot από τη Σαουδική Αραβία

«Πέρα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αποστολή για το στρατιωτικό προσωπικό, η εμπλοκή στη διαμάχη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού» τονίζεται στην ανακοίνωση της Κουμουνδούρου

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Πολιτική

Patriot
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεπής στη στάση του από το 2021, ζητά την ανάκληση της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot από τη Σαουδική Αραβία.
  • Το κόμμα τονίζει ότι «με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται», καθώς η εμπλοκή δεν εξυπηρετεί την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά: «Ποια συμφέροντα, ποιων δυνάμεων, υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή»;

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανακοίνωση για το θέμα των επιθέσεων των Χούθι και της αντιμετώπισής τους από την ελληνική πυροβολαρχία των Patriot στη Σαουδική Αραβία, εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι του Σαββάτου (25/7).

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Να επιστρέψουν οι ελληνικοί Patriot από τη Σαουδική Αραβία

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Κουμουνδούρου «με ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται, μετά και από τις νέες καταρρίψεις βαλλιστικών πυραύλων από την ελληνική πυροβολαρχία Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνεπής στη στάση του από το 2021, ζητά την ανάκληση της πυροβολαρχίας. Πέρα από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αποστολή για το στρατιωτικό προσωπικό, η εμπλοκή στη διαμάχη δεν εξυπηρετεί ούτε την ασφάλεια ούτε τα συνολικότερα συμφέροντα της χώρας και του ελληνικού λαού.

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Με την ευκαιρία αυτή, ρωτάμε ξανά: «Ποια συμφέροντα, ποιων δυνάμεων, υπηρετεί εντέλει η παρατεινόμενη παρουσία της ελληνικής συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα σε μια τόσο επικίνδυνη και ανεξέλεγκτη συγκυρία όπως η σημερινή, με τον πόλεμο να γενικεύεται»;

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