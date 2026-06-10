Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν πέντε ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση το Αλ-Αζράκ

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Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν πέντε πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή Αλ-Αζράκ, στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, συντρίμμια από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος. Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τέσσερις εγκαταστάσεις στην αμερικανική βάση του Αλ-Αζράκ, στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: Reuters