Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν πέντε ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση το Αλ-Αζράκ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν πέντε πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή Αλ-Αζράκ, στα ανατολικά της χώρας.
Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, συντρίμμια από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος. Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.
Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τέσσερις εγκαταστάσεις στην αμερικανική βάση του Αλ-Αζράκ, στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.
Πηγή: Reuters