Ιορδανία: Αναχαιτίστηκαν πέντε ιρανικοί πύραυλοι με κατεύθυνση το Αλ-Αζράκ

Οι Ένοπλες Δυνάμες της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν πέντε πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή Αλ-Αζράκ, στα ανατολικά της χώρας. Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν δηλώσει ότι στόχευσαν τέσσερις εγκαταστάσεις στην αμερικανική βάση του Αλ-Αζράκ με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας αναχαίτισαν και κατέρριψαν πέντε πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή Αλ-Αζράκ.
  • Συντρίμμια από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.
  • Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τέσσερις εγκαταστάσεις στην αμερικανική βάση του Αλ-Αζράκ, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

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Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι αναχαίτισαν και κατέρριψαν πέντε πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν με κατεύθυνση την περιοχή Αλ-Αζράκ, στα ανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με τη στρατιωτική ανακοίνωση, συντρίμμια από την επιχείρηση αναχαίτισης έπεσαν σε ιορδανικό έδαφος. Οι Αρχές ανέφεραν ότι δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Νωρίτερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν είχαν ανακοινώσει ότι έθεσαν στο στόχαστρο τέσσερις εγκαταστάσεις στην αμερικανική βάση του Αλ-Αζράκ, στην Ιορδανία, χρησιμοποιώντας πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Πηγή: Reuters

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