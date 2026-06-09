Νέο εργοστάσιο παραγωγής drones ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας στο συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Πού θα εκπαιδεύονται οι πιλότοι τους

Σε αποκαλύψεις προχώρησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην ομιλία του κατά τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου «Ελλάδα 2030», που συνδιοργάνωσαν η Next is Now και η Dome Consulting Firm.

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Δένδιας, την προσεχή Παρασκευή θα θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο, κατά πολύ, εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Αποκάλυψε επίσης ότι στα μέσα Ιουνίου ή στις αρχές Ιουλίου θα εγκαινιάσει στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας μίλησε στη θεματική ενότητα «Εθνική Άμυνα και Αμυντική Βιομηχανία». «Η αποτροπή», ξεκαθάρισε ο υπουργός, «διότι την Ελλάδα αυτό την αφορά, η αποτροπή στον 21ο αιώνα, δεν διασφαλίζεται με την αγορά ενός σημαντικού αριθμού ικανών συστημάτων. Δεν εξασφαλίζεται, ούτε με την ύπαρξη ενός ικανού, αξιόλογου και αξιόμαχου προσωπικού μόνο. Η προσπάθεια πλέον προϋποθέτει τεχνολογική υπεροχή, δυνατότητα παραγωγής, ερευνητική δραστηριότητα για να υποστηρίζει τα άλλα δύο και βεβαίως το απαραίτητο για κάθε χώρα που θέλει να θεωρείται ισχυρή στον 21ο αιώνα, και πριν – για να είμαι ειλικρινής από αυτόν- δηλαδή οικονομική ανθεκτικότητα».

«Η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε. Εμείς, η Ελλάδα, είμαστε σε μια μοναδική θέση γεωγραφικά στο νοτιοανατολικό άκρο της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ένα σημείο όπου και ιστορικά συναντήθηκαν και συναντώνται πολιτισμοί, οδοί επικοινωνίας, διάδρομοι ενέργειας. Αυτό δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην ανάγκη να υπερασπίσουμε αυτή τη χώρα, αυτόν τον χώρο, αλλά βεβαίως και τον πολιτισμό μας, την κουλτούρα μας, τον λόγο της ύπαρξής μας» εξήγησε.

Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε «την αυτόνομη οντότητα» της πατρίδας ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, «πρέπει να μπορούμε να την υπερασπίσουμε».

«Θα πρέπει», συνέχισε, «να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την οιαδήποτε επιβουλή, όχι μόνο ως μια στενή απειλή που αφορά έναν περιορισμένο γεωγραφικό χώρο ή κάποιες θαλάσσιες εκτάσεις, αλλά να την προσλάβουμε και να την αντιμετωπίσουμε αποτρέποντάς την, ως απειλή που αφορά το τι είμαστε σε αυτόν τον πλανήτη, το τι πρόταση κομίζουμε, το τι παρελθόν έχουμε και σε τι μέλλον ελπίζουμε».

«Η χώρα χρειάζεται ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις»

«Όμως Ένοπλες Δυνάμεις με μια τελείως διαφορετική νοοτροπία. Ένοπλες Δυνάμεις που δεν αφορούν ένα σύνολο εξοπλιστικών προγραμμάτων και ένα αξιόμαχο ανθρώπινο προσωπικό μόνον, αλλά μια τελείως διαφορετική προσέγγιση δημιουργίας ενός συνόλου, που προσλαμβάνει την πραγματικότητα μέσω εκατομμυρίων αισθητήρων, τους μεταφέρει, μεταφέρει αυτή την πραγματικότητα σε ένα κέντρο επεξεργασίας όλων αυτών των δεδομένων, όπου προτεραιοποιούνται, λαμβάνονται οι αποφάσεις, επιλέγεται και προτείνεται στο ανθρώπινο δυναμικό η κατάλληλη απάντηση στην εκάστοτε απειλή» ανέλυσε.

«Οι σύγχρονες Ένοπλες Δυνάμεις είναι ένας μηχανισμός γνώσης και επεξεργασίας της πληροφορίας. Δεν είναι πια ένα σύνολο οπλικών συστημάτων όπως παλιά ή μια διάταξη δυνάμεων τύπου μεραρχιών, ταξιαρχιών, συνταγμάτων, ταγμάτων. Είναι κάτι βαθιά διαφορετικό. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε στην Ελλάδα» συμπλήρωσε.

«Προσπαθούμε να το κάνουμε λύνοντας και ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόβλημα της πατρίδας μας. Αναφέρομαι στην οικονομική μας ανάπτυξη, κατά το ποσοστό που μας αναλογεί» επισήμανε.

Αναφερόμενος στα αντισταθμιστικά οφέλη, ανέφερε ότι «έχουμε φύγει από αυτή την πραγματικότητα». «Και έχουμε πάει», πρόσθεσε, «σε μια πραγματικότητα που οποιοσδήποτε συνεργάτης μας, οποιοσδήποτε μεταφέρει τεχνογνωσία κυρίως, αλλά και συστήματα στη χώρα οφείλει να επενδύσει το 25% της αξίας αυτών των συστημάτων στην πατρίδα μας. Και επιδιώκουμε κυρίως αυτό να γίνει με τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Όχι απλώς υποκατασκευαστικού έργου. Αλλά το κύριο στοιχείο, το κύριο υπόδειγμα που δείχνει τη διαφορά της αντιμετώπισης, έχει να κάνει με τη χρήση μιας οντότητας που δημιουργήθηκε για να καλύψει τις ελλείψεις της αγοράς, αυτό που οι αγγλοσάξονες λένε “market failures” και το έχουμε ονομάσει ΕΛΚΑΚ. Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας».

«Σε λίγες μέρες, θα θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο, κατά πολύ, εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων»

«Αυτό που διδάσκουμε τώρα τις Ένοπλες Δυνάμεις, δεν είναι να ζητούν ένα συγκεκριμένο σύστημα. Είναι να θέτουν ένα συγκεκριμένο ερώτημα, ιδίως όσον αφορά τα ζητήματα της καινοτομίας» είπε και αναφέρθηκε στο παράδειγμα του συστήματος «Κένταυρος».

«Το σύστημα αυτό δεν δημιουργήθηκε ως μία παραγγελία. Δημιουργήθηκε ως ένα ερώτημα. Πώς αντιμετωπίζω σμήνη drones συγκεκριμένης τεχνολογίας προερχόμενα από χώρα, η οποία απειλεί την Ελλάδα; Αυτό ήταν το ερώτημα. Το ερώτημα αυτό το ΕΛΚΑΚ το έθεσε στο αμυντικό Οικοσύστημα, μεταξύ του οποίου και στην Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, στην ΕΑΒ. Και το ελληνικό αμυντικό Οικοσύστημα προσέφερε απάντηση στο ερώτημα υπό μορφή πρωτοτύπου. Αυτό το πρωτότυπο, πρώτα ελέγχθηκε διεξοδικά, μετά στάλθηκε στην Ερυθρά Θάλασσα και διαπιστώθηκε το αξιόμαχο σε κανονικές συνθήκες στην Ερυθρά Θάλασσα. Κατέρριψε δύο drones των Χούθις. Και από εκεί και πέρα υιοθετείται από τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, θα είναι το κύριο anti-drone σύστημα μιας σειράς των φρεγατών μας, και το οποίο διαρκώς εξελίσσεται, γιατί έχουμε τον πηγαίο του κώδικα» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

«Δεν είναι όμως μόνο αυτό το οποίο συμβαίνει» τόνισε ο υπουργός.

«Αλλάζει συνολικά και η Δομή. Είχαμε ατέλειωτες μεραρχίες, ατέλειωτα συντάγματα, ατέλειωτα τάγματα, ατέλειωτα στρατόπεδα, απίστευτο αριθμό χιλιάδων αρμάτων και οχημάτων. Ατέλειωτο αριθμό συνταγματαρχών. Οι συνταγματάρχες μας ήταν περισσότεροι από τους επιλοχίες μας. Οι ταγματάρχες μας ήταν περισσότεροι από τους λοχίες μας. Μια τεράστια Δομή, η οποία καλείτο να υπερασπίσει την χώρα. Πήραμε την δύσκολη απόφαση να πάμε σε συγχωνεύσεις, σε αλλαγή υποδείγματος, σε διαφορετικές, μικρότερες, πιο ευέλικτες, με διαφορετική εκπαίδευση μονάδες. Κάθε Έλληνας νεοσύλλεκτος σιγά – σιγά εκπαιδεύεται στην χρήση FPV. Drone, δηλαδή, κατηγορία Ι. Σε λίγες μέρες, θα θεμελιωθεί στη Μαλακάσα το τρίτο και μεγαλύτερο, κατά πολύ, εργοστάσιο παραγωγής drones των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και κάπου μέσα στον Ιούνιο ή στις αρχές Ιουλίου θα έχω την χαρά να εγκαινιάσω στην Τρίπολη την πρώτη σχολή εκπαίδευσης πιλότων drones, κατηγορίας ΙΙ και ΙΙΙ. Τα ΙΙ και τα ΙΙΙ είναι τα πιο μεγάλα. Ώστε να μπορέσει και αυτή η γνώση να ενσωματωθεί στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις» εξήγησε ο υπουργός.

Υπογράμμισε ότι έχει προχωρήσει η δημιουργία Διεύθυνσης Αυτονόμων στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό, ενώ θα λειτουργήσει μια συνολική καθετοποιημένη δομή ηλεκτρονικού πολέμου.

«Ο ηλεκτρονικός πόλεμος δεν είναι απλώς ορισμένα μέσα κυβερνοεπίθεσης ή κυβερνοάμυνας. Είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό. Είναι data center. Τα οποία πρέπει να βρίσκονται εντός της επικρατείας, αλλιώς πράγματι κινδυνεύει η κυριαρχία σου. Είναι cloud. Είναι SOC. SOC λέγεται το επιχειρησιακό κέντρο. Είναι miror SOC, γιατί δεν μπορείς να έχεις μόνο ένα επιχειρησιακό κέντρο, δεν μπορείς να δοκιμάζεις εντός αυτού. Και από εκεί και πέρα είναι τα διάφορα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιείς» ξεκαθάρισε ο υπουργός.

Όλα αυτά, είπε ο κ. Δένδιας γίνονται τελική κατάληξη «να μπορέσει να διασφαλιστεί το μέγα αγαθό της ασφάλειας της κάθε Ελληνίδας και του κάθε Έλληνα».

«Η συνταγματική, του και της, δυνατότητα, να επιλέγει ελεύθερα πώς η χώρα αυτή, πώς τα παιδιά μας», συνέχισε, «θα κατευθυνθούν στο μέλλον, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάσει των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων, όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής, μιας άλλης χώρας που να τον υποβάλει σε αποφάσεις, τις οποίες αυτός δεν θα επιθυμούσε.

«Για να το καταφέρουμε αυτό το αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρξει μία βασική και αναγκαία συνθήκη με την οποία θα ήθελα να τελειώσω την τοποθέτησή μου. Αυτή είναι η στοιχειώδης σύμπνοια στα βασικά. Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα, η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης, να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις το 2030 να είναι οι ισχυρότερες κατά πολύ Ένοπλες Δυνάμεις που μπορούσε να παρατάξει ο Ελληνισμός στην ιστορία του» κατέληξε ο κ. Δένδιας.