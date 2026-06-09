Συγκλονίζει ο αδελφός του καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή – Η μάχη για να πάρει τα ανίψια του στην Πολωνία

Η ελληνική Δικαιοσύνη εξέδωσε απόφαση με την οποία αναθέτει την οριστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή, στον θείο τους και αδελφό του θύματος.

Η πλευρά της οικογένειας του θύματος εκφράζει την πλήρη ικανοποίησή της για την εξέλιξη αυτή, κάνοντας λόγο για δικαίωση και υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά θα μεγαλώσουν πλέον με τη φροντίδα στενών συγγενών, σε ένα σταθερό οικογενειακό περιβάλλον.

Το τέλος της παραμονής στη δομή προστασίας

Η δικαστική αυτή απόφαση έρχεται να δώσει λύση έπειτα από 11 μήνες παραμονής των δύο παιδιών στη Μονάδα Προστασίας Παιδιού «Άγιος Ανδρέας». Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της οικογένειας, Μιχάλης Δημητρακόπουλος και Εύα Μπόμπολη, μετέφεραν τις θερμές ευχαριστίες των συγγενών προς τη Διοίκηση και το προσωπικό της δομής, εξαίροντας τον επαγγελματισμό, την ευαισθησία και την εξαιρετική φροντίδα που παρείχαν στα ανήλικα καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους εκεί.

Παράλληλα, η οικογένεια στρέφει πλέον την προσοχή της στο ποινικό σκέλος της υπόθεσης, αναμένοντας τον ορισμό της δίκης για τη δολοφονία του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ, Γιεζιόρσκι Πρτσεμισλάβ, εκφράζοντας την απόλυτη εμπιστοσύνη της στην ελληνική Δικαιοσύνη.

Η δραματική έκκληση του αδελφού του δολοφονηθέντος στο Mega

Η απόφαση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας έντονης προσπάθειας και μιας δραματικής έκκλησης που είχε απευθύνει ο αδελφός του θύματος, μιλώντας αποκλειστικά στο «Live News» του Mega, λίγα 24ωρα νωρίτερα. Ο ίδιος είχε ταξιδέψει εσπευσμένα στην Ελλάδα από την Πολωνία το βράδυ του Σαββάτου (6/6/2026) ώστε να βρεθεί στο πλευρό των ανιψιών του, τα οποία βρέθηκαν σε δραματική ψυχολογική κατάσταση μετά και την πρόσφατη αυτοκτονία της 43χρονης μητέρας τους μέσα στις φυλακές, όπου κρατείτο.

Ο αδελφός του καθηγητή είχε ζητήσει από τις ελληνικές Αρχές, την άμεση επιτάχυνση των νομικών διαδικασιών, περιγράφοντας το καθεστώς στο ίδρυμα:

«Είναι στο ίδιο Ίδρυμα, ωστόσο δεν κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά δωμάτια για τα κορίτσια και διαφορετικά για τα αγόρια. Κατέθεσα τον φάκελο της υπόθεσης τον Ιούλιο. Και ο εισαγγελέας είπε ότι τα παιδιά πρέπει να έρθουν αμέσως στην Πολωνία. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι έχω τη νόμιμη επιμέλεια, όμως τα παιδιά παραμένουν εδώ».

Τα νομικά κωλύματα και η καθημερινότητα των παιδιών πριν από την τελική απόφαση

Στη συνέχεια, εξήγησε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορούσε να πάρει τα δίδυμα αδέλφια στην πατρίδα τους, παρά την αρχική απόφαση: «Δεν μπορώ να πάρω τα παιδιά διότι υφίσταται ακόμα η απόφαση ότι έχω, μεν, τη νόμιμη επιμέλεια, αλλά ο τόπος διαμονής των παιδιών είναι το Ίδρυμα. Αυτή είναι η απόφαση του δικαστηρίου».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι κινητοποιήθηκε αμέσως μετά το έγκλημα, έχοντας ως πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των ανηλίκων: «Όταν άκουσα για τη δολοφονία, ήρθα στην Ελλάδα και τους είπα ότι είχε ήδη αυτά τα προβλήματα. Οπότε, όταν θα προσπαθούσαν να τη συλλάβουν, θα έπρεπε να το κάνουν έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπουν σε κίνδυνο».

Επιπλέον, ο αδελφός του καθηγητή, έχοντας ζητήσει και τη συνδρομή της πολωνικής πρεσβείας, είχε περιγράψει με «μελανά» χρώματα τις δυσκολίες των επισκέψεών του: «Είναι διαρκώς μέσα στο Ίδρυμα, όλη την ώρα. Έχω πρόβλημα να τα πάρω το βράδυ. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ μόνο να έρθω εδώ και να κανονίσω συναντήσεις, και να είμαι μαζί τους μόνο μερικές ώρες».

Η συγκινητική ανάρτηση του αδελφού του Πολωνού καθηγητή:

«Αντιμέτωπος με μια ακόμη τραγωδία που έπληξε τα παιδιά του Πρέμεκ, πέταξα επειγόντως στην Ελλάδα το βράδυ του Σαββάτου (6/6/2026). Πέρασα τη χθεσινή μέρα στηρίζοντας τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ δεμένα μαζί μου, θέλουν να φύγουν για την Πολωνία ακόμη και αύριο. Το κύριο θέμα συζήτησης είναι τι θέλουν να πακετάρουν για το ταξίδι και πότε θα μπορέσουν να συναντήσουν τους φίλους τους στην Πολωνία. Η Ζωή θέλει πάρα πολύ να δει τα γατάκια που γεννήθηκαν πριν από 3 μέρες… Ο Άγγελος μου έπιασε το χέρι και με παρακαλούσε να τον πάρω, λέγοντας ότι δεν θέλει πια να βρίσκεται εδώ.

Τι πρέπει να πω στα παιδιά; Πώς να τους εξηγήσω ότι δεν μπορώ να τα πάρω; Πώς να εξηγήσω γιατί πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται εδώ παρά τη θέλησή τους; Η κατάσταση είναι δραματική κυρίως για τα παιδιά, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να συμβεί για να επιτραπεί η αναχώρηση των παιδιών για την Πολωνία. Παρακαλώ, κυριολεκτικά ικετεύω να δοθεί η άδεια για να αναχωρήσουν τα παιδιά.»

Το χρονικό του φόβου και οι συνθήκες της δολοφονίας

Αναφερόμενος στην 43χρονη μητέρα, των παιδιών, ο αδελφός του καθηγητή εξομολογήθηκε: «Δεν πέρασε από το μυαλό μου ότι θα τον δολοφονήσει. Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ αυτό. Φυσικά υπήρχαν απειλές και τέτοια περιστατικά αλλά το ότι θα τον δολοφονούσε; Κάθε φορά που ερχόταν εδώ, πήγαινε να πάρει τα παιδιά από ένα δημόσιο μέρος. Επειδή φοβόταν. Δεν ήθελε να πατήσει καν το πόδι του μέσα στο σπίτι. Και ο τόπος, το σημείο όπου δολοφονήθηκε, ήταν εξωτερικά. Στεκόταν έξω, στον δρόμο».

Η κακοποιητική συμπεριφορά και η καταγγελία στην Αστυνομία

Περιγράφοντας τη συμβίωση του ζευγαριού και τη βία που υφίστατο ο αδελφός του, αποκάλυψε:

«Τον χτυπούσε. Τον απειλούσε. Και προφανώς αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να έρθει, είχε έρθει εδώ μόνο για τα παιδιά. Δεν ήρθε για τουρισμό. Πήγαμε στο τμήμα και τους είπαμε ότι η γυναίκα τον είχε βγάλει φωτογραφία. Η μητέρα μου ήταν στο τηλέφωνο μαζί του και εκείνος της έλεγε έκπληκτος ότι βλέπει να τον τραβάει φωτογραφία».