Κόντρα στη Βουλή για το μεταναστευτικό: Η αντιπαράθεση Καιρίδη-ΚΚΕ για τη Σύμβαση της Γενεύης και η ατάκα Βορίδη

«Γιατί σας είναι τόσο δύσκολο να αναγνωρίσετε μια αναντίρρητη και αναμφισβήτητη πραγματικότητα στην αποτελεσματικότητα μιας συνδυασμένης πολιτικής για το μεταναστευτικό ζήτημα» ανέφερε προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Καιρίδης τόνισε ότι «σήμερα στη δομή της Λέσβου υπάρχουν 260 διαμένοντες. Το 2019 παραλάβαμε το αίσχος της Μόριας με 24.000 διαμένοντες. Είμαστε στο 1% αυτού που είχαμε το 2019 στο νησί. Αυτό είναι μια τεράστια μείωση που δείχνει την επιτυχία μιας συνδυασμένης πολιτικής της κυβέρνησης και της Ευρώπης».

Σχολιάζοντας την τοποθέτηση του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ είπε ότι «μας είπε εν τέλει ότι δεν θέλει επιστροφές» και προσέθεσε: «Αλήθεια; το Διεθνές Δίκαιο και η Σύμβαση της Γενεύης, στην οποία ομνύει, παρέχει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε να πάει κατευθείαν στην χώρα τελικού προορισμού που επιθυμεί; Ρωτήσατε στην Ύπατη Αρμοστεία, τον θεματοφύλακα της Διεθνούς Σύμβασης που εσείς ορκίζεστε; Και η οποία υπογράφτηκε για την προστασία -για να παίξουμε και το ιδεολογικοπολιτικό παιχνίδι που θέλετε- των καταδιωκόμενων από τον κομμουνισμό και εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1956 στα θύματα της Σοβιετικής εισβολής στην Ουγγαρία».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε εθνικά επικίνδυνο να ακούγονται φωνές από τα κόμμα της ανερμάτιστης Ακροδεξιάς «για βούλιαγμα βαρκών» σημειώνοντας ότι «προφανώς λόγοι αρχής αλλά και εθνικού συμφέροντος επιβάλλουν η Ελλάδα να είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου, της ευρωπαϊκής έννομης τάξης, επιβάλλουν την πολιτική που εφαρμόζουμε».

Η ατάκα Βορίδη

Η αναφορά του Δημήτρη Καιρίδη αφορούσε δήλωση του Μάκη Βορίδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, μιλώντας για τις αυξημένες ροές προς την Κρήτη, έθεσε ένα ρητορικό ερώτημα προς τα κόμματα δεξιότερα της ΝΔ: «Ξεκινάει αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα την βουλιάξουμε την βάρκα ή δεν θα την βουλιάξουμε;».

Απευθυνόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Καιρίδης είπε «ποιος έκανε πρώτη φορά εξωχώρια εξέταση ασύλου; Ο Αλέξης Τσίπρας με τη Συμφωνία με την Τουρκία το 2016, που συμφώνησε τα αιτήματα ασύλου να εξετάζονται στην Τουρκία και να επιστρέφονται».

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης κάλεσε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ «να μην δίνει εξετάσεις αντικομουνιστικής υστερίας στον κύριο Μητσοτάκη, ο ανασχηματισμός έγινε και ο επόμενος θα γίνει σε λίγους μήνες».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος καταλόγισε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ πως όσα καταλόγισε ότι είπε ο γενικός γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας «είναι στην φαντασία σας, δεν πατούν στην πραγματικότητα, είναι στα όνειρά σας που έχουν γίνει εφιάλτες σας». Χαρακτήρισε τον κ. Καιρίδη ανιστόρητο που υποστήριξε ότι η Συμφωνία της Γενεύης έγινε για να προστατευτούν διωκόμενοι από τους Σοβιετικούς λέγοντας ότι «οι Σοβιετικοί πρωτοστατούσαν να γίνει η Συμφωνία της Γενεύης για να σωθούν οι λαοί από τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις ανά την γη. Αυτά είναι τα στοιχεία. Η αναθεώρηση της Ιστορίας είναι πολύ σκληρό πράγμα και οι λαοί πεισματάρηδες να μην αποδέχονται τον αντικομουνισμό σας».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας καταλόγισε στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ ότι δεν γνωρίζει από Ιστορία όπως και ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης που είχε προηγηθεί ότι δεν γνωρίζει από Διεθνές Δίκαιο. Η Συνθήκη της Γενεύης το 1956 είπε ότι «πηγάζει από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ το 1948 και το άρθρο 14, τα υπόλοιπα είναι παραμύθια για να εμπλακείτε σε ψυχροπολεμικούς πολέμους που είναι στο μυαλό σας». Είστε, είπε, «οι εκπρόσωποι μιας ακροδεξιάς αντίληψης για αυτό επιστρέφετε στα εμφυλιοπολεμικά συνθήματα και στην εθνικόφρονα ρητορική. Θα θέλατε να είσαστε πιο ακροδεξιοί αλλά δεν σας πάει… σήμερα εκεί ακουμπάτε». Το πρόβλημα με τις ανατροπές που έχουμε, είπε ο κ. Καζαμίας «είναι ότι δεν μπορεί να γίνεται με όλα τα μέσα, κτηνώδεις μεθόδους και σε βάρος των Κανόνων του Διεθνούς Δικαίου, με μισανθρωπισμό» και υποστήριξε ότι «οι Κόμβοι Επιστροφής σε τρίτες χώρες είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης σε αφρικανικές χώρες που οραματίζεστε αλλά δεν είναι πια ανεκτά, όχι από εμάς».

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μάκης Βορίδης με παρέμβαση του επί προσωπικού απάντησε ότι δεν μπορεί να διαστρέφεται η αναφορά που έκανε σχετικά με τα μέτρα αποτροπής. «Αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί να λέμε να βουλιάζονται βάρκες. Αυτό που είπα είναι ότι ακριβώς, επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας».