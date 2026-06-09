Κουτσούμπας: «Το Σύμφωνο της ΕΕ καταργεί ουσιαστικά τη Συνθήκη της Γενεύης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κουρελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου»

Στην ομιλία του στη Βουλή, ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας άσκησε συνολική κριτική τόσο στην κυβέρνηση όσο και στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα, υποστηρίζοντας ότι οι κυβερνητικοί ανασχηματισμοί και οι πολιτικές διεργασίες, δεν αλλάζουν την ουσία της πολιτικής που εφαρμόζεται εις βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Παράλληλα, συνέδεσε το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα με τις διεθνείς εξελίξεις, τους πολέμους, τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς και τις μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες που, σύμφωνα με την τοποθέτησή του, αποτελούν τις βασικές αιτίες του ξεριζωμού εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτήρισε το Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ως «ένα μέτρο που ενισχύει την καταστολή και τον περιορισμό των δικαιωμάτων των προσφύγων, ενώ κάλεσε σε ενίσχυση της λαϊκής αμφισβήτησης απέναντι στις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές

Ακολουθεί η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα:

«Πέρα από όσα γράφονται, η ανακύκλωση στελεχών στην κυβέρνηση υπηρετεί την υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής σας. Το σίγουρο όμως είναι ότι κανένας μικρός ή μεγάλος ανασχηματισμός δεν πρόκειται να σας γλυτώσει από τη λαϊκή δυσαρέσκεια, κύριοι της ΝΔ. Ανησυχείτε, γιατί φοβάστε ότι αυτή η λαϊκή δυσαρέσκεια, αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, μπορεί να πάρει ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά, να το πω πιο απλά: μπορεί να σας πάρει όλους αμπάριζα.

Κι αυτό το πολιτικό παζάρι που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες, όπου αποδεικνύεται ότι όλοι αντιμετωπίζουν, οι ίδιοι, τους εργαζόμενους ως «κουκιά», αυτό τον στόχο έχει: τον εγκλωβισμό της λαϊκής δυσαρέσκειας του λαού σε λύσεις «μια από τα ίδια», για να βγαίνει πάντα «λάδι» το σύστημα σας.

Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι οι πολιτικές διαφορές μεταξύ των συστημικών κομμάτων, «νέων» και παλιών, αλλά και των διαφόρων ομάδων μέσα σε αυτά, είναι στην πραγματικότητα ανύπαρκτες, καθώς ο «καβγάς» δεν αφορά την ουσία της κυρίαρχης πολιτικής, αλλά μονάχα τους όρους με τους οποίους θα προχωρήσει η αναμόρφωση αυτού του αστικού πολιτικού συστήματος;

Εμείς θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να ενισχυθεί μέσα στον λαό, στους αγώνες του η αμφισβήτηση της κυρίαρχης πολιτικής, απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και απέναντι σε αυτό αποκρουστικό παζάρι αναμόρφωσης του πολιτικού σκηνικού που στόχο έχει να μείνει τελικά στο απυρόβλητο αυτή η πολιτική.

Και για να έρθω στο σημερινό νομοσχέδιο. Γνωρίζετε πολύ καλά, ότι από την πρώτη στιγμή καταγγείλαμε και προειδοποιήσαμε για τον απάνθρωπο, ρατσιστικό χαρακτήρα του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Ήδη, από τότε που ξεκινούσαν οι διαπραγματεύσεις για τη διαμόρφωσή του, το 2015, μετά από τις συνέπειες της επέμβασης στη Συρία και την αύξηση των προσφύγων από τον πόλεμο. Τα τελικά κείμενα των Κανονισμών, το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου σας, μας επιβεβαιώνουν απόλυτα. Το Σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη Συνθήκη της Γενεύης για τους Πρόσφυγες και κάθε προστασία του κουρελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.

Ζούμε σ’ έναν κόσμο που φλέγεται, με τις περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις σε όλο τον πλανήτη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το επίκεντρο, μάλιστα, αυτών των μετώπων βρίσκεται δίπλα μας, με δύο αιματηρούς πολέμους στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, στους οποίους έχετε εμπλέξει τη χώρα.

Δισεκατομμύρια ξοδεύονται για τους πολεμικούς εξοπλισμούς παγκόσμια, όπως και στην ΕΕ με τα θηριώδη προγράμματα ReArmEurope, Safe, τη στρατιωτική κινητικότητα. Ο καθένας πλέον μπορεί να καταλάβει πως ο ανταγωνισμός ΗΠΑ – Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο σύστημα, τα γεωπολιτικά παζάρια, διαπερνούν κάθετα και οριζόντια όλες τις χώρες, κάθε πτυχή της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.

Οι συνέπειες της πολεμικής κλιμάκωσης φορτώνονται στις πλάτες των λαών, όχι μόνο στις καταστραμμένες από τον πόλεμο χώρες, αλλά παντού. Παντού εκτοξεύονται τα κέρδη των βιομηχανιών όπλων, του εφοπλιστικού κεφαλαίου, των ενεργειακών κολοσσών, των κατασκευαστικών ομίλων. Η πραγματικότητα όσο κι αν θέλετε να την κρύψετε είναι αμείλικτη: Πόλεμοι, εμφύλιοι που υποδαυλίζονται, θάνατος, καταστροφή, πείνα, φτώχεια και εξαθλίωση, περιβαλλοντικά εγκλήματα, τεράστια ανισομετρία των χωρών και αδιανόητες ανισότητες.

Από τη μια ένας εξωπραγματικός πλούτος να συγκεντρώνεται σε ολοένα και λιγότερα χέρια και από την άλλη μαζική φτώχεια των λαών σε κάθε σχεδόν περιοχή του κόσμου. Το ανώτερο 1% διαθέτει περισσότερο πλούτο από το υπόλοιπο 90% μαζί. Οι προσφυγικές και μεταναστευτικές μετακινήσεις, δηλαδή ο ξεριζωμός εκατομμυρίων ανθρώπων από τις εστίες τους, έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ στην ανθρώπινη ιστορία.

Το Σύμφωνο της ΕΕ για τη μετανάστευση και το άσυλο, λοιπόν, είναι αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης εικόνας. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσο κι αν δεν θέλετε να γίνει συζήτηση για τις πραγματικές αιτίες της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Όσο κι αν προσπαθείτε να παρουσιάζετε το μεταναστευτικό, το προσφυγικό ζήτημα λίγο πολύ σαν «φυσικό φαινόμενο». Κι αυτό το κάνετε όλοι σας.

Επιδιώκετε να κρύψετε τη συμφωνία σας, τη στρατηγική σας σύγκλιση στην πολεμική εμπλοκή, στη συμμετοχή σε σχεδιασμούς και ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Όμως, αυτό το Σύμφωνο είναι η ακλόνητη απόδειξη των συνεπειών του πολέμου σε βάρος των ευρωπαϊκών λαών και του ελληνικού λαού, αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα των αδιεξόδων αυτής της σύγχρονης βαρβαρότητας.

Το Σύμφωνο προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων. Fast track μαζικές απορρίψεις αιτήσεων, ουσιαστικά κατάργηση του ασύλου, εγκλωβισμό στις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, για χιλιάδες ανθρώπους, με φυλακή ακόμα και σε βάρος παιδιών, επαναπροωθήσεις και απελάσεις στις δήθεν ονομαζόμενες “ασφαλείς χώρες” με τις οποίες οι πρόσφυγες δεν έχουν κανέναν δεσμό ή ακόμα και σε δήθεν τμήματα ασφαλή εμπόλεμων χωρών.

Δισεκατομμύρια ξοδεύονται για θανατηφόρους φράχτες, για υπερσύγχρονα μέσα παρακολούθησης, ελέγχου και μαζικού φακελώματος, για την κατασκευή των υπερδομών – φυλακών ή και τους προωθούμενους «κόμβους επιστροφής», δηλαδή αυτά τα σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Αφρική ή το Ουζμπεκιστάν.

Δισεκατομμύρια παίζονται πάνω στο τραπέζι των γεωπολιτικών παζαριών για τις συμφωνίες της ντροπής στο όνομα της δήθεν ανάσχεσης των ροών, όπως με την Τουρκία, την Τυνησία, τη Λιβύη κ.ά. Η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της ΝΔ κι από διάφορους ακροδεξιούς, από φασίστες, αλλά και από τον κ. Τσίπρα.

Το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, η στάση όλων σας απέναντι στην ουσία του Συμφώνου, ανεξάρτητα από επιμέρους διαφοροποιήσεις ή βερμπαλισμούς, είναι πράγματι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα των στρατηγικών σας συγκλίσεων. Κάτι σαν το παιχνίδι «βρες τις διαφορές», αλλά για δυνατούς λύτες…, είναι η στάση της κυβέρνησης και της βολικής αντιπολίτευσης. Και παλιών και νέων επίδοξων σωτήρων, υπό μεταγραφή ή ανεξάρτητους κ.ο.κ.

«Δίκαιη αλλά αυστηρή φύλαξη συνόρων», λέει ότι εφαρμόζει η ΝΔ και πανηγυρίζει για το Σύμφωνο.

«Αποτελεσματική φύλαξη συνόρων με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα», διακηρύσσει το ΠΑΣΟΚ που ψήφισε το Σύμφωνο.

«Ασφάλεια των συνόρων με ανθρωπιστική υποδοχή», υπόσχεται ο Τσίπρας που η κυβέρνησή του διαπραγματεύτηκε το Σύμφωνο.

«Διαφύλαξη των συνόρων στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», προτείνει η κ. Κωνσταντοπούλου.

«Προστασία από τους λαθρομετανάστες και τους παράνομους εισβολείς», ζητούν ο κ. Βελόπουλος και η κ. Καρυστιανού.

Κανένας τους, όμως, συντασσόμενοι με τη γραμμή της κυβέρνησης, δεν βγάζει άχνα για το ουκρανικό drone που βρέθηκε γεμάτο εκρηκτικά στις ελληνικές θάλασσες, στη Λευκάδα, να στοχεύει για να ανατινάξει ρωσικό πολεμικό πλοίο, το οποίο συνόδευε εμπορικό του ρωσικού «σκιώδους στόλου», όπως αποκάλυψε ο Ριζοσπάστης το περασμένο Σαββατοκύριακο, επεκτείνοντας ουσιαστικά τον πόλεμο στις θάλασσες μας, εδώ στην Ανατολική Μεσόγειο στο Ιόνιο και το Αιγαίο, χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τα ρωσο-ουκρανικά σύνορα. Και η απάντηση Μαρινάκη «άλλα λόγια ν’ αγαπιόμαστε…».

Κανένας σας δεν αμφισβητεί τη μετατροπή της χώρας σε πολεμικό ορμητήριο και τη λειτουργία των βάσεων θανάτου, που την καθιστούν στόχο αντιποίνων.

Όλα αυτά, τα ιερά και τα όσια των συμμάχων σας, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, η συμμετοχή στους πολεμικούς σχεδιασμούς τους, τα προωθούμενα σχέδια συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου είναι που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας μας και του λαού μας, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.

Το ίδιο υποκριτική είναι και η συζήτηση για την «παράνομη μετανάστευση» που πρέπει να αντιμετωπιστεί και τη «νόμιμη μετανάστευση» από την άλλη μεριά που μπορεί να αποτελέσει αυτή και μοχλό ανάπτυξης, όπως λέτε.

Όμως, τα όρια της νομιμότητας, η γραμμή με την οποία διαχωρίζετε τους ανθρώπους ανάμεσα σε «παράνομους» και «νόμιμους», χαράσσονται με τα μέτρα και τα σταθμά των συμφερόντων για τη διαλογή του εργατικού δυναμικού.

Λέτε όλοι ότι πρέπει να φυλάσσονται τα σύνορα και να παταχθούν τα κυκλώματα των διακινητών. Μάλιστα, αλλά όλοι στηρίζετε το σύγχρονο δουλεμπόριο με τις διακρατικές συμφωνίες με τρίτες χώρες για την εισαγωγή του φθηνού μεταναστευτικού δυναμικού που χρειάζεται το μεγάλο κεφάλαιο.

Δεν έχει περάσει πολύ καιρός από την ψήφιση του νόμου, για τη νομιμοποίηση της δράσης των δουλεμπορικών γραφείων, για τη μετάκληση μεταναστών. Δεν έχουν περάσει παρά μόνο λίγες εβδομάδες από τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, για την ανάγκη στοχευμένης πολιτικής ένταξης για τον κατασκευαστικό κλάδο, τον τουρισμό, τις αγροτικές επιχειρήσεις από μεταναστευτικό πληθυσμό από χώρες με εύκολη ενσωμάτωση στη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας, όπως είπε.

Ποιος δε θυμάται, άλλωστε, τις θερμές ευχαριστίες του κ. Λάτση στις κυβερνήσεις των πρωθυπουργών Σαμαρά, Τσίπρα και Μητσοτάκη, όπως αυτολεξεί τις κατονόμασε, για το πολυδιαφημιζόμενο θαύμα του Ελληνικού, που χτίζεται από τους χιλιάδες αυτούς μετανάστες και πρόσφυγες εργάτες, χωρίς χαρτιά και δικαιώματα, με δεκάδες εργατικά ατυχήματα-εργοδοτικά εγκλήματα;

Όλοι σας συσκοτίζετε ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού και προσφυγικού ζητήματος είναι βαθιά ταξική και γι’ αυτό ρατσιστική.

Για τις golden visa, βλέπετε για τους μεγάλους επενδυτές και τις οικογένειες τους δεν χρειάζεται κανείς να εξετάσει την πηγή των χρημάτων τους, τη φυλή, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την ικανότητα ενσωμάτωσής τους. Γι αυτούς δεν υπάρχουν σύνορα και αυστηροί έλεγχοι, αλλά μόνο προνομιακή εξυπηρέτηση στις Υπηρεσίες Μετανάστευσης.

Το screening, δηλαδή η διαλογή, οι συνοριακές ζώνες, τα κέντρα κράτησης, οι απελάσεις, οι κόμβοι επιστροφής είναι για τη φτωχολογιά, για τους «κολασμένους της γης». Πολύ περισσότερο εξοργιστικά είναι τα κροκοδείλια δάκρυά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όταν κανένας σας δεν αμφισβητεί τις βαθιές οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές σχέσεις με το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ.

Αλήθεια, πώς μπορείτε να μιλάτε για δικαιώματα προσφύγων, όταν αναγνωρίζετε ως στρατηγικό σύμμαχο ένα κράτος που διαπράττει γενοκτονία, που σχεδιάζει τον εκτοπισμό ενός ολόκληρου λαού από την γη του και τη μεταφορά του κάπου στη Σομαλιλάνδη;

Το ΚΚΕ δεν μασάει τα λόγια του. Λέει καθαρά ότι το Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο είναι συστατικό της πολεμικής προπαρασκευής. Είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι καταρρέει ο μύθος του περιβόητου «κράτους δικαίου» της ΕΕ.

Άλλωστε, το Σύμφωνο ψηφίστηκε από όλες τις κυβερνήσεις, σοσιαλδημοκρατικές, νεοφιλελεύθερες και ακροδεξιές. Γι’ αυτό από την πρώτη στιγμή αποκαλύψαμε τις αυταπάτες για τη δήθεν «ευρωπαϊκή αλληλεγγύη», που καλλιεργούσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και που σήμερα κατά τη φάση της εφαρμογής καλλιεργεί η κυβέρνηση η δική σας, της ΝΔ.

Γιατί ο περιβόητος αυτός μηχανισμός αλληλεγγύης διαιωνίζει, ενισχύει τον εγκλωβισμό στις πρώτες χώρες υποδοχής, όπως είναι η χώρα μας, μετατρέποντας την σε αποθήκη ανθρώπινων ψυχών.

Είναι συνειδητή παραπλάνηση, κύριοι της ΝΔ, η προπαγάνδα σας για τις μετεγκαταστάσεις, όταν γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτές θα γίνονται ανάλογα με τα συμφέροντα των αστικών τάξεων των κρατών, σε μια στρόφιγγα που θα ανοιγοκλείνει με βάση τις ανάγκες της διαλογής.

Την ίδια ώρα βέβαια η χώρα μας θα χρηματοδοτείται με εκατομμύρια για το λεγόμενο υλικοτεχνικό εξοπλισμό της αποτροπής, δηλαδή για να φτιάχνει υπερδομές – φυλακές στα νησιά και σε όλη την χώρα. Γι’ αυτό και είναι εντελώς υποκριτικός, πιστεύουμε, ο καβγάς που έχετε ανοίξει, για τις διαφορές ανάμεσα στο 2015 του ΣΥΡΙΖΑ και το 2026 της ΝΔ.

Πίσω από τη Μόρια, την Ειδομένη, την υπερδομή – φυλακή της Σάμου, τους εκβιασμούς για τη Βάστρια, την αθλιότητα στην Κρήτη είναι ο ίδιος παρονομαστής ότι η χώρα μας, στο πλαίσιο των Κανονισμών του Δουβλίνου τότε, στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου τώρα, έχει αναλάβει τον ρόλο του χωροφύλακα της διαλογής, με τη συνδρομή της αμαρτωλής Frontex, του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για το Άσυλο κ.λπ.

Έχετε τεράστιες ευθύνες, όλοι εσείς κύριοι της σοσιαλδημοκρατίας, που εξακολουθείτε να αναμασάτε τα μυθεύματα ότι το Σύμφωνο περιλαμβάνει δήθεν καλύτερες εναλλακτικές διατάξεις, που δεν υιοθετούνται από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και Πλεύρη.

Ό,τι περιτύλιγμα και να του βάλετε δύσκολα μπορεί να κρυφτεί ότι αυτό το Σύμφωνο της ΕΕ είναι η επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας ενός συστήματος σε βαθιά σήψη, που κλυδωνίζεται από τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδά του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο όνομα του «εθνικού συμφέροντος» και της «δημόσιας ασφάλειας», κανονικοποιείται μια μόνιμη κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» για χιλιάδες ανθρώπους με την αναστολή στοιχειωδών εγγυήσεων και δικαιωμάτων, όπως, το δικαίωμα στο άσυλο, η ενημέρωση για τις διαδικασίες στη γλώσσα που κατανοεί, ο ανώτατος χρόνος κράτησης χωρίς ποινή, η πρόσβαση σε δικονομικά δικαιώματα χωρίς εξαιρέσεις και εξαιρετικά σύντομες προθεσμίες – κοροϊδία που ουσιαστικά στερούν την όποια πρόσβαση κ.ά.

Κανείς δεν μπορεί να αποδεχτεί την άγρια καταστολή, τον αυταρχισμό σε βάρος των πιο ευάλωτων συνανθρώπων. Γι’ αυτό διεκδικούμε την κατάργηση του Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Διεκδικούμε την υλοποίηση της Συνθήκης της Γενεύης για τους Πρόσφυγες. Μετάβαση των προσφύγων στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Όλα αυτά με ευθύνη του κράτους και χωρίς εμπλοκή των ΜΚΟ ή διαφόρων ιδιωτών. Προστασία όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις. Χαρτιά, δικαιώματα στους πρόσφυγες, στους μετανάστες που ζουν και εργάζονται ήδη μέσα στη χώρα μας.

Καλούμε τον ελληνικό λαό να δυναμώσει την πάλη του ενάντια στην πολεμική εμπλοκή, να δυναμώσει την αλληλεγγύη του σε κοινό αγώνα Ελλήνων και ξένων εργαζομένων για ζωή και δουλειά με δικαιώματα, με μέτωπο στον ρατσισμό, την ξενοφοβία.

Τέλος, κύριοι της κυβέρνησης της ΝΔ απαιτούμε να δώσετε μια συγκεκριμένη και σαφή απάντηση, που εδώ και καιρό αποφεύγετε, κάνοντας τους κουφούς στα συνεχή ερωτήματά μας. Σε πέντε ημέρες συμπληρώνονται τρία χρόνια από το ναυάγιο – έγκλημα της Πύλου, το πιο πολύνεκρο ναυάγιο με πάνω από 600 νεκρούς ανθρώπους, με εκατοντάδες παιδιά ανάμεσά τους. Πότε θα ξεκινήσει η δίκη; Πότε θα τιμωρηθούν οι ένοχοι;

Δώστε επιτέλους τις συγκεκριμένες απαντήσεις που απαιτούνται εδώ και τώρα!».